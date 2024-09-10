Бренд больше не производит и не продает аксессуары из материала FineWoven. Эксперты связывают это с выпуском iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

На презентации новых смартфонов представители бренда не прокомментировали отказ от FineWoven. Но соответствующую информацию об экологичных аксессуарах, выполненных из ткани, уже удалили с сайта компании. Об этой ситуации в начале месяца предупреждал инсайдер из Bloomberg Марк Гурман. Его прогноз в очередной раз подтвердился.

В Европе в официальных ретейлерах началась распродажа оставшейся партии чехлов FineWoven, которую еще не успели купить. В некоторых магазинах дорогие скоропортящиеся чехлы больше не продаются.

Источник изображения: Mobile-Review

При этом, как отметили обозреватели 9to5Mac, замена FineWoven не представлена. На сайте Apple отсутствуют фирменные кожаные чехлы, изделия из FineWoven. Эксперты считают, что компания обязательно найдет замену, ведь от продажи аксессуаров она получает значительную прибыль.

Опросы показали, что пользователи продукции Apple не берут аксессуары FineWoven из-за долговечности. Они подчеркнули, что идея использовать экологичные товары нравится, цена не соответствовала качеству, и переплачивать в этом случае нет смысла. Проблема в том, что чехлы легко царапались и быстро теряли первоначальный привлекательный внешний вид. Цена за недолговечный чехол для телефона по цене $59 и ремешок для Apple Watch за $99 кажется завышенной. Есть вероятность, что продажи новых аксессуаров начнутся 20 сентября после выхода iPhone 16 и iPhone 16 Pro.



