Актеру не нравится то, что злоумышленники записывают дипфейки, в которых используется его образ для продажи разных товаров.

Звезда «Зеленой мили», «Инферно», «Кода да Винчи», исполнитель Форреста Гампа написал в своих социальных сетях о том, что мошенники начали записывать дипфейки, используя фото и видео с его участием, которые находятся в открытом доступе. Они эксплуатируют образ знаменитости для рекламы разных препаратов. Хэнкс подчеркнул, что не рекламирует никакие чудодейственные препараты и попросил передать эту информацию знакомым. Актер не желает, чтобы люди становились жертвами аферистов, потому что доверяют ему. Добавил, если есть проблемы со здоровьем, нужно обратиться к врачу и следовать инструкциям профессионала, а не покупать подозрительные целительные препараты в интернете.

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«Реклама была записана без моего согласия мошенническим путем», — еще раз подчеркнул актер. Он переживает, что большое количество людей может быть обмануто с помощью искусственного интеллекта. Этим летом звезде экрана исполнилось 68 лет. Обладатель премий «Оскар» не собирается завершать карьеру. В прошлом году с его участием вышел фильм «Город астероидов», а в этом году состоялась премьера сериала «Властелины воздуха», где он вместе со Стивеном Спилбергом выступил в роли продюсера.



