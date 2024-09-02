Прилетевший из Калифорнии в Россию автора канала «Энтони Американец» Карлос Энтони Лопес побывал в Смоленске, который носит почетное звание «Город-герой». По состоянию на 2024 год население составляет более 310 тысяч человек.

Источник изображения: YouTube

На блог Энтони подписано 800 000 человек из разных стран. Он записывает уроки английского языка, где не только объясняет грамматику, но и рассказывает о сленге. Блогер почти за год самостоятельно выучил русский и записывает видео на русском языке. Во время путешествия в Россию удивился, что в Смоленске высокий уровень безопасности. Его поразило, что дети могут гулять по улице без сопровождения родителей. Также он заметил, в большинстве общественных мест установлены строгие меры безопасности, работают металлоискатели, охранники проверяют рюкзаки и сумки посетителей.

Источник изображения: Dzen

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Россию знаменитость назвал хорошей страной для воспитания и развития детей. Даже в небольшом городе есть парки, много школ детских магазинов. Энтони Лопес добавил, что в американском городе с населением примерно 400 тысяч человек мало детских магазинов. Дети в США гуляют с родителями, потому что им не безопасно выходить из дома без взрослых. Американцу понравилось, что дети в Смоленске свободно гуляют с друзьями без сопровождения взрослых и чувствуют себя в полной безопасности. Он считает, что в этом плане американцы могли бы поучиться у россиян.



