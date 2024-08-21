21 августа в России произошел сбой, из-за которого временно не работали Steam, «Википедия», другие сайты, а также Telegram, WhatsApp.

Жители разных регионов заметили проблемы с входом в Steam, «Википедию», не получалось с первого раза запустить Telegram, WhatsApp и пользоваться мессенджерами. Многие сначала подумали, что проблема в устройстве, но подозрения не подтвердились.

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Представители Роскомнадзора подтвердили сбой. Они рассказали журналистам о том, что сбой в работе интернет-сервисов образовался из-за DDoS-атаки на операторов связи. К 15:00 21 августа атаку удалось отразить. К настоящему времени сервисы и мессенджеры в России работают без сбоев.

19 августа были зарегистрированы сбои в Microsoft Word, Excel, а также PowerPoint. У пользователей не получалось вводить текст, проверять орфографические ошибки. Также недавно был сбой в приложении Wildberries. Больше всего жалоб на работу приложения маркетплейса поступало из Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края.



