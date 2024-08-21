Они считают, что с помощью их разработки, можно спасти миллионы людей или улучшить их жизнь.

Презентацию провели ученые Университета Тунцзи в Шанхае. Они собираются использовать разработку для того, чтобы определять приближение экологических коллапсов, финансовых катастроф, пандемий, крупных сбоев в подаче электроэнергии.

Исследователи уточнили, под переломными моментами имеются в виду неожиданные сдвиги, после которых одна из существующих систем или несколько систем, или среда перейдут в кризисное состояние. В качестве примера приведено разрушение Гренландского ледяного покрова. Вслед за ним сокращается количество снегопадов на севере острова. Это в свою очередь повышает уровень моря, что может привести к исчезновению большой площади ледников.

Источник изображения: Dzen

ИИ-программа не работает с точностью в 100%. Прогнозы программы могут формироваться на упрощенных моделях, что снижает вероятность их сбыточности. Для повышения точности ученые решили объединить 2 типа нейронных сетей, имитирующих процесс обработки данных в мозге. Когда нейросеть собирала достаточное количество информации, перед ней ставили новые задачи. Так, программа научилась предсказывать превращение тропических лесов в саванну. ИИ изучал сведения о количестве осадков, площади покрытия деревьев в 2 регионах Африки. Это позволило ему точно определить, какие процессы проходят в третьем регионе. В будущем исследователи планируют тестировать точность предсказаний пожаров, а также финансовых катастроф.



