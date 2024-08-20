Депутаты заметили, в последние несколько лет увеличилось количество интернет-преступлений. Злоумышленники привлекают подростков в преступную деятельность через сеть.

Осенью Дума будет изучать проект, который предусматривает введение строгих санкций за вовлечение несовершеннолетних граждан в преступную деятельность через сеть. Ожидается, изменения коснутся Уголовного Кодекса РФ. В первую очередь, как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь идет о статьях, связанных с распространением запрещенных средств, мошенничеством.

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Он назвал интернет местом повышенного риска для детей и подростков. Подчеркнул, по этой причине нужно усилить контроль за действиями в сети. Анонимность в сети играет роль прикрытия для преступников, порой их личность сложно установить, трудно определить реальное местонахождение.

Эксперты в сфере кибербезопасности поддержали принятие законопроекта. Они думают, если ужесточить законодательство, количество интернет-преступлений сократится. Молодежь наиболее уязвима для манипуляций в сети.



