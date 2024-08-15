Проект как элемент социальной политики реализует компания NtechLab, которая является партнером Ростеха. Она также будет формировать базу данных потерявшихся питомцев, чьих хозяев пока еще не удалось найти.

Представители компании-разработчика NtechLab говорят, что для участия в проекте владельцы питомцев должны загрузить в систему фотографию домашнего животного, указать его/ее кличку, рост, вес, породу, район проживания.

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Источник изображения: Hvost.news

Если питомец потеряется, нужно зайти в программу и сообщить о пропаже, указав дату и место, где в последний раз видели животное. Telegram-бот будет искать объявления, в которых говорится, что в том или ином районе Московской области нашелся кот или собака. Нейросеть от NtechLab также будет формировать базу данных потерявшихся питомцев, чьих хозяев пока еще не удалось найти.

В будущем география проекта будет расширяться, и ИИ будет помогать искать домашних животных не только в Московской области. Кроме того, к списку домашних животных добавят диких: например, медведей. Пользователи будут знать, в каком районе, возможно, поселился хищник, и обходить опасность стороной.