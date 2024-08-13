Разработка принадлежит Московскому физико-техническому институту (МФТИ).

Представлена программа, работающая на базе искусственного интеллекта, призванная облегчить работу врачей, избавив их от бумажной волокиты. По словам исследователей, до 40% времени на приеме пациента врач тратит на составление отчетов, выписывает направление к более узким специалистам, что отрицательно влияет на качество предоставляемых медуслуг. Фокус врачей часто находится на документации. Плюс практика показывает, многие специалисты нервничают из-за того, что очередь задерживается. Чтобы улучшить ситуацию, ученые Московского физико-технического института (МФТИ) предлагают воспользоваться программой, в рамках которой алгоритмы будут вести медкарты.

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Источник изображения: ВКонтакте

ИИ-ассистент может распознавать голос врача в режиме реального времени. Он будет выписывать направление на прием к узким специалистам, записывать рецепты, оформлять больничные листы. Работа врачей ускорится, освободится 20% времени, и он/она сможет принять еще больше пациентов. Конфиденциальные данные о здоровье пациентов будут храниться отдельно, и врачебная тайна о пациентах не будет разрушена.