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Astra_news
В России представили AI-сервис для оценки исследований сердца
Началось тестирование ИИ-модели по оценке исследований коронарных сосудов.

Лаборатория ИИ, Центр индустрии здоровья Сбера и Лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения кардиологического центра в Тюмени разработали решение, позволяющее автоматизировать расчет SYNTAX-балла. С помощью нейросети можно понять степень поражения при ишемической болезни сердца. Это не полноценное медзаключение, поэтому оно не может его заменить. ИИ можно использовать в качестве дополнительной диагностики.

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Источник изображения: New-science

Эксперты заметили, что ежегодно увеличивается спрос на интеллектуальные решения в разных сферах. По их мнению, важно идти в ногу со временем. Пятого августа состоялся запуск тестирования инновационной модели по оценке исследований коронарных сосудов. Таких инновационных решений в РФ еще не было. Россияне получили возможность загружать исследование на сайт Тюменского кардиологического центра. Нейросеть в рамках тестового режима может рассчитать значение по шкале SYNTAX. Медики могут использовать результат как еще одно мнение, к которому можно прислушаться. 

#новости
Источник: lenta.ru
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