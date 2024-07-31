Он считает, что нужно как можно быстрее принять меры по регулированию использования искусственного интеллекта в части создания дипфейков.

Компания объявила о том, что обратится с этой просьбой в Конгресс, так как решение ситуации нельзя откладывать на неопределенный срок. Глава Microsoft Брэд Смит, юрист по образованию, требует ужесточить принятый закон о дипфейках, проработать комплекс меры для эффективной борьбы с мошенничеством с использованием цифровых подделок. Он обеспокоен тем, что ИИ может почти полностью копировать голос, манеру речи и даже жестикуляцию жертвы. Многие люди с трудом отличают, где оригинал видео, а где использовалась технология ИИ.

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Источник изображения: Websummit

Не так давно был принят проект, позволяющий жертвам откровенных фейков подавать на их создателей в суд и добиваться удаления видео из сети, выплаты компенсации. Случаи фабрикации откровенных фотографий Тейлор Свифт стали известны на весь мир, и еще больше людей поняли важность принятия подобного законопроекта. Смит подчеркнул, развитие законодательства является неотъемлемой частью борьбы со злоупотреблением использования дипфейков. Граждане должны иметь возможность защищаться от создателей цифровых подделок. Представители Microsoft добавили, если сейчас игнорировать проблему, в будущем она станет более масштабной.



