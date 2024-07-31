Эксперты TRM Labs поделились статистикой за прошлый год и привели примеры для сравнения, чтобы понять масштабность.

Исследователи заключили, общая сумма «прибыли» русскоязычных киберпреступников составила более $500 миллионов. В отчете TRM Labs сообщается, в прошлом году Северная Корея лидировала в области криптовалютных краж. Было установлено, злоумышленники из Азии доминируют в сфере мошенничества и инвестиционных схемах. Но в других видах вредоносной активности лидерство остается за русскоязычными хакерами.

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Источник изображения: Itcrumbs

В числе крупных игроков в области вымогательского ПО находятся LockBit, ALPHV, Akira. В прошлом году 2 группировкам перевели выкуп на общую сумму более $300 000 000. Суммарные «доходы» русскоязычных правонарушителей оцениваются в $полмиллиарда. Это 2\3 от всего объема выкупов.

Во всем мире продолжают бороться с русскоязычными даркнет-маркетплейсами, где продаются запрещенные товары, рекламируются незаконные услуги. Исследование аналитиков показало, на эти площадки приходится более 90% нелегальных сделок на Земле. В прошлом году на 3 крупных маркетплейсах пришлось $1,4 миллиарда. Для сравнения: оборот от западных даркнет-площадок составил $100 миллионов.



