На Breakthrough Energy Summit, который проходит в столице Великобритании, миллиардер высказался о влиянии нейросетей на климат.

Основатель Microsoft Билл Гейтс публично заступился за ИИ. Он заметил, что люди обеспокоены высоким потреблением дата-центров, на которых запущены крупные нейросетевые системы. Гейтс уверен, информация о вреде искусственного интеллекта для экологии не имеет твердой доказательной базы. Она сильно преувеличена.

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Источник изображения: Nvspost

Также миллиардер заметил, что развитие ИИ обязательно компенсирует высокое потребление электроэнергии, которое наблюдается в данный момент. Инновации превзойдут растущий спрос на электроэнергию. Также он добавил, Microsoft сталкивается с увеличением выбросов парниковых газов. Это связано с увеличением мощностей ЦОД.

Современные технологии влияют на окружающий мир, но многие технологические компании продвигают использование чистой энергии. «Это популяризирует рост возобновляемых источников энергии», — добавил он.



