К категории относятся образовательные учреждения, фельдшерские пункты, органы власти и другие объекты.

Скоро в стране введут единые стандарты для сетевой и IT-инфраструктуры социально значимых объектов. Проект готовят специалисты Минцифры. В июне в России утвердили рабочую группу с участием операторов связи. Их работа заключается в том, чтобы подготовить проекты по созданию систем электросвязи в зданиях, приносящих пользу населению, которые строятся, ремонтируются или реконструируются.

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Источник изображения: Securitylab

Ранее операторы связи подключали объекты к широкополосному интернету. Реализация программы обошлась в более чем 100 000 000 000 рублей. По всей стране проводились тендеры, где определялся оператор, обеспечивающий подключение к сети. Многие регионы выбирали «Ростелеком». Пока нет единых стандартов для IT-инфраструктуры социально значимых объектов, но скоро они появятся в России и их утвердят на федеральном уровне.

На входе в здание должно быть не менее 2 камер видеонаблюдения, должна быть как минимум 1 точка доступа Wi-Fi на 2 помещения. Важно, чтобы оборудование было российского производства. Исключения могут составлять случаи, если отсутствуют аналоги продукции из-за границы. Уделяется большое внимание оптимизации, чтобы у операторов связи не возникло дополнительных издержек.



