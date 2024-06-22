Временные сроки пока не обозначены. В компании говорят, что перемены наступят в ближайшем будущем.

Видеохостинг будет отправлять запрос на предоставление разрешения для того, чтобы отслеживать действия пользователей при включенной функции App Tracking Transparency. Это нужно для настройки показов персонализированной рекламы.

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Источник изображения: Ferra

App Tracking Transparency на iPhone запрещает приложениям сбор данных пользователей. YouTube будет запрашивать разрешение для отслеживания действий пользователей на сайтах за пределами сервисов Google. Это объясняется необходимостью показа релевантной рекламы при просмотре видео. Такие ролики будет более интересно смотреть, и они не будут раздражать.

Важно понимать, если пользователь откажется давать разрешение YouTube, реклама на хостинге автоматически не исчезнет. Она будет продолжать транслироваться случайно. Вполне возможно, такая информация для зрителей будет неинтересной.