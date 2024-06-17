Перед началом следующего года 2 объекта будут введены в эксплуатацию. Сейчас они находятся на финальной стадии строительства.

Об этом сообщает заместитель руководителя Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Сначала 2 объекта откроют в Подмосковье, после этого начнется строительство еще 2 заводов, которое по плану, если не будет изменений, должно завершиться в 2025 году.

Первый объект прошел испытания котельной установки в Воскресенском городском округе, это указывает на готовность к качественной работе. Строительные работы осложняются необходимостью приобретения оборудования из-за границы. На выполнение этой задачи потребуется дополнительное время.

реклама

Источник изображения: Ortcom

Всего, в ближайшем в будущем в РФ планируют запустить в эксплуатацию 25 мусоросжигательных заводов. Строительные работы будет проводить «РТ-Инвест». Запуск заводов, по мнению экспертов, должен сократить экологическое воздействие от обращения с отходами и улучшить энергоэффективность в регионах.



