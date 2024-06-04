Спрос на светодиодные ленты стал выше в 7 раз, а на умные колонки — в 4 раза.

Статистику передает онлайн-ритейлер «Ситилинк». Спрос на устройства умного дома стал выше, потому что, как показали результаты опроса, ими удобно пользоваться, и они вносят комфорт в повседневную жизнь. Респонденты поделились о том, что изначально думали, техника слишком дорогая, но были приятно удивлены, что есть бюджетные модели. Самой быстрорастущей категорией по количеству заказов является умные светодиодные ленты. Их покупали в 7 раз чаще, чем в 2023 году.

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Источник изображения: Sksinmar

Спрос на умные колонки с января по май вырос в 4 раза по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Россияне говорят, что обычно покупают умные колонки при переезде, также они считают, это отличный подарок на новоселье к друзьям. В мае наиболее популярной колонкой была признана «Яндекс.Станция Лайт», второе место в этом рейтинге занимает «Станция Мини», которая была бестселлером в апреле текущего года. Россияне чаще покупали фиолетовые умные колонки, также в списке востребованных цветов находятся бежевый и розовый.



