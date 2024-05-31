Если инициативу примут на федеральном уровне, криптодобытчики начнут платить сбор по объему потребленной энергии из расчета на 1 киловатт-час.

Замглавы Департамента финансовой политики Минфина РФ Осман Кабалоев поделился с прессой о том, что власти обсуждают варианты налогообложения криптодобычи на территории страны. Налоговая служба с другими ведомствами проводят переговоры с участниками криптоиндустрии. Стоит отметить, решение о налогообложении будет принято после одобрения базовых проектов по регулированию криптовалюты. Ожидается, что их утвердят уже в этом году.

реклама

Источник изображения: Известия

Кабалоев уточнил, если в стране появится акциз, майнеры будут платить сбор, исходя из объемов потребленной энергии из расчета на 1 кВт•ч. Показатель будет умножаться на выбранную ставку. Еще рассматривается проект, подразумевающий налог на прибыль. Если это предложение примут, компании будут оплачивать налог по итогам года от дохода. Из этой суммы нужно будет отнять подтвержденные расходы, после этого показатель надо умножить на процентную ставку.

Майнинговые компании, которые участвуют в переговорах, против того, чтобы в стране вводили акциз. По мнению экспертов, федеральный бюджет в этом случае не сможет получить дополнительный доход, в индустрии наступит «криптозима», так как многие майнеры могут стать банкротами. Пока в стране не ввели акциз, проект находится на стадии обсуждения.



