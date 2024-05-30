Китайский бренд пригласил всемирно известного спортсмена из России принять участие в рекламной кампании, и он согласился.

Представители Infinix сообщили о том, что знаменитый хоккеист Александр Овечкин стал лицом смартфонов серии Note 40. Кандидатура Овечкина была выбрана неслучайно. Славу и богатство он обрел за талант и усердную работу. У него положительная репутация в обществе. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года зарекомендовал себя как ответственный и надежный человек. Это настоящий профессионал, любящий муж, заботливый отец двоих детей, который дает положительный пример обществу.

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Источник изображения: Ixbt

Компания Infinix заявляет о том, что разделяет взгляды на жизнь выдающегося российского хоккеиста. Infinix стремится к лидерству, предоставляет устройства с широким выбором характеристик. Note 40 является одной из наиболее производительных линеек китайского бренда. Все устройства из серии получили поддержку беспроводных зарядок, у всех экраны AMOLED, работающие на частоте до 120 Гц. На мобильные телефоны установлены стекла Corning Gorilla Glass V поколения, которые предотвращают возникновение царапин и защищающие при падении.