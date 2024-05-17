Развенчан миф о радиоактивности телефонов, теперь радиофобы могут не бояться ставить рядом с собой мобильные устройства.

Исследователи заметили, в обществе давно беспокоятся из-за SAR-излучения от современных мобильных устройств. Не так давно аналитики Stocklytics указали на увеличение диапазона частот до 80 ГГц при переходе к 5G, и это усилило опасения людей во всем мире. Виталий Шуб из Сколковского института науки и технологий утверждает, опасения основаны на ложных выводах, которые сформировались на сочетании фактов.

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Источник изображения: Flectone

С его мнением согласны другие эксперты. Они объяснили прессе, теоретический диапазон частот для 5G простирается до 80 ГГц. Это действительно так, но фактически приложения используют частоты в диапазоне 0,7−5,0 ГГц. Это минимизирует потенциальные риски для организма владельцев смартфонов. Помимо этого, эксперты Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений провели исследование и пришли к выводу, излучение от телефонов ниже, чем от использования бытовых предметов. Среди них можно выделить лампочку, которая установлена почти в каждой комнате жилого и нежилого помещения. Они особо обратили внимание на то, что короткие радиоволны не несут угрозу для организма. Излучение от смартфонов есть, но его можно сравнить с излучением ТВ или радио.



