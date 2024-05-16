Девелопер недвижимости провел опрос среди 1 285 москвичей в апреле-мае текущего года.

По итогам опроса ADG group, который длился около месяца, треть москвичей сталкивались с обманом при заказе товаров на маркетплейсах. Но при этом почти 50% респондентов остались довольными работой интернет-магазинов. 5% опрошенных крайне недовольны работой маркетплейсов.

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Источник изображения: Imghub

Большинство заказывает товары на маркетплейсах через мобильные приложения. Они предпочитают покупать товары в Интернете, потому что нет времени или желания ходить по магазинам. В числе преимуществ был назван график работы пунктов выдачи товаров, который позволяет забрать заказы после работы. Опрос показал, в среднем каждый десятый москвич тратит на онлайн-покупки до 1 000 рублей в месяц. 29% москвичей, участвовавших в опросе ADG group, тратят от 1 000 до 5 000 на покупки в Интернете. Четверть москвичей выделяют из своего бюджета на онлайн-заказы больше 5 000 рублей. Каждый пятый горожанин отдает больше 10 000 рублей в месяц на маркетплейсы.

80% респондентов рассказали о том, что чаще всего заказывают обувь, товары для детей, книги, электронику и зоотовары. Их привлекает возможность посмотреть качество заказа, а потом принять решение, стоит его брать или нет. Многие магазины не берут плату за возврат товара. При отказе некоторых товаров взимается 100 рублей. В исследовании участвовали 1 285 москвичей разного пола и возраста. Опрос проводился в апреле-мае среди гостей центров «Место встречи».



