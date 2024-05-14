В Китае этот телефон стал бестселлером. Предложение оказалось ниже спроса, поэтому на фабрике рабочие трудятся сверхурочно, чтобы успеть выпустить поступившие заказы на покупку ремейка легендарного телефона из конца 90-х и начала нулевых годов.

В мае компания HMD выпустила обновленную модель Nokia 3210 4G. Кнопочные телефоны в черном, синем и золотом цветах перестали продавать 10 мая. В Китае неожиданно телефон стал бестселлером, покупатели ремейка остались довольны товаром. Есть много людей, которые хотят приобрести именно эту модель. Возможно, успех связан с ностальгией по концу 90-х и началу 2000-х годов, когда Nokia 3210 был хитом.

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Источник изображения: Rambler

В любом случае спрос на ремейк легендарного телефона оказался выше предложения. HMD, изучив ситуацию на рынке, приняла решение продолжить выпуск мобильного аппарата. Фабрики работают сверхурочно, никто не ожидал, что спрос на Nokia 3210 4G окажется столь высоким. Новая партия телефонов поступит в продажу 31 мая.

Новый аппарат остался верным оригинальному дизайну 3210, появилось несколько изменений. Например, в распоряжении владельцев девайса будет 4G-связь, позволяющая просматривать веб-страницы и соцсети. Фотографии можно делать на 2-Мп камеру, которая, кстати, может выполнять функцию фонарика. Есть Bluetooth, FM-радио, телефон заряжается USB Type-C. Китайская версия ремейка Nokia 3210 включает поддержку мобильной платежной платформы Alipay.



