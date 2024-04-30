Видеоигровая презентация Xbox Games Showcase является одним из самых ожидаемых событий лета в игровой индустрии.

Прямая трансляция летней презентации игр запланирована на 8 вечера по московскому времени 9 июня. На шоу Xbox Games Showcase будут презентованы проекты Xbox Game Studios, Blizzard, сторонних партнеров Microsoft.

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Источник изображения: Championat

В этот же день будет представлена Call of Duty: Black Ops Gulf War, релиз должен выйти осенью. Шутер легендарной серии уже получил первый постер (на фото справа). Известно, геймплей будет приземленным. В распоряжении геймеров будут вооружение и гаджеты из 90-х годов. В тайтле внедрят элементы открытого мира. В некоторых миссиях возможно пользоваться транспортом.

Действие проходит во время войны в Персидском заливе. Одной из отличительных особенностей является то, что в новом проекте Call of Duty нет однозначных положительных или отрицательных персонажей, что выглядит вполне реалистично. Весной вышел релиз мобильной версии Call of Duty: Warzone — за несколько дней после выхода она смогла принести создателям примерно $1,5 миллиона.



