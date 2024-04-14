Свое мнение Ибарра выразил в социальных сетях, и это заявление привлекло внимание интернет-пользователей.

Майк Ибарра говорит, иногда после прохождения некоторых проектов у него появляется желание оставить разработчикам 10 или 20 долларов в знак благодарности за качественную работу.

К примеру, он бы хотел оставить чаевые тем, кто стоит за Baldur's Gate 3. Игру разработала и издала бельгийская компания Larian Studios. После выхода релиза геймеры стали оставлять положительные комментарии, игра была отмечена разными наградами, что подтверждает высокое качество.

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Источник изображения: windowscentral

Когда бывший глава Blizzard проходит игры, у него остается, как он выразился, потрясающий опыт. Ему бы хотелось, чтобы разработчики добавили небольшую опцию в конце игры по желанию оставлять чаевые.

Ибарра догадывается, что такая идея, возможно, не понравится большинству, но у игроков, на его взгляд, должен быть выбор: оставлять или не оставлять чаевые в знак благодарности.