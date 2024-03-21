Презентация новинки прошла на форуме CFMS2024 в Китае, который стартовал 20 марта.

Вместе с картой памяти известная компания презентовала microSD на 2 Терабайта и высокоскоростную карту SD 3.0. Карта памяти NM сразу оказалась в центре внимания на форуме CFMS2024. Эксперты заметили, что новинка стала рекордной в индустрии. Ранее никто в мире не выпускал NM на один терабайт. Высоких показателей удалось достигнуть за счет сочетания чипа Longsys WM6000 и технологии стекирования NAND.

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Источник изображения: sayras.ru

Карта памяти microSDXC имеет поддержку чтения до 150 МБ/с и записи до 70 МБ/с. Функциональный аксессуар подойдет для создателей контента, которым важно иметь большой запас памяти во время занятий творчеством. Теперь фотографы и видеографы не будут говорить, что память закончилась в самый неподходящий момент.

Скорость чтения карты Lexar Professional 3.0 составляет более 200 МБ/с, скорость записи — до 150 МБ/с. Lexar International установила в нее контроллер WM5000. Пока еще карты памяти не поступили в продажу, но эксперты уже сейчас предполагают, что на них может быть высокий спрос.