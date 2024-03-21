Перевыпуском легенды занимается HMD Global, которой с 2016 года принадлежат права на бренд Nokia. Представители компании написали в социальных сетях, что телефон возвращается в третьем месяце весны. Инсайдеры пишут, помимо перевыпуска Nokia 3210 может выйти свежая модификация модели 3310.

Источник изображения: zelengarden

В подтверждение версии приводится факт того, что HDM Global дала старт работы по перевыпуску телефонов Nokia с 3310. Эксперты предполагают, новинки будут адаптированы на большую аудиторию, куда входят как совершеннолетние, так и несовершеннолетние пользователи. Ожидается, что девайсы будут функционировать на операционной системе KaiOS.

Напомним, что в этом году стало известно о том, что HMD Global скоро перестанет выпускать технику под брендом Nokia, так как соответствующие права истекают в следующем году.



