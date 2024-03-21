Nokiamob: Новая версия легенды Nokia 3210 появится в мае 2024 года
реклама
Перевыпуском легенды занимается HMD Global, которой с 2016 года принадлежат права на бренд Nokia. Представители компании написали в социальных сетях, что телефон возвращается в третьем месяце весны. Инсайдеры пишут, помимо перевыпуска Nokia 3210 может выйти свежая модификация модели 3310.
Источник изображения: zelengarden
В подтверждение версии приводится факт того, что HDM Global дала старт работы по перевыпуску телефонов Nokia с 3310. Эксперты предполагают, новинки будут адаптированы на большую аудиторию, куда входят как совершеннолетние, так и несовершеннолетние пользователи. Ожидается, что девайсы будут функционировать на операционной системе KaiOS.
Напомним, что в этом году стало известно о том, что HMD Global скоро перестанет выпускать технику под брендом Nokia, так как соответствующие права истекают в следующем году.
реклама
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила