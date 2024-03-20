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Astra_news
Из-за читерского ПО турнир Apex Legends Global Series перенесли на неопределенный срок
Профессиональных игроков взломали на турнире, который проходил в Северной Америке.

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Как только организаторы поняли, что хакеры атаковали аккаунты игроков во время ALGS, было проведено экстренное совещание. Хакеры дали геймерам возможность видеть сквозь стены через «wallhack». Также им была подключена опция «aimbot», которая проявляется в виде автоматического прицеливания и отсутствие отдачи после стрельбы.

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Источник изображения: YouTube

Первая кибератака была совершена во время турнира между DarkZero и Luminosity. В результате вмешательства хакеров матч покинул геймер Genburten. Судейская коллегия не стала аннулировать результаты игры, победителем была объявлена команда Luminosity. Хакеры продолжили атаковать профессиональных игроков. Некоторым из них они давали сверхвозможности для прокачки персонажа. И эти геймеры были лишены возможности продолжать игру. Была проведена проверка, которая выявила читерское программное обеспечение, его быстро удалили. Эксперты предполагают, что за кибератаками стоят несколько хакеров. Сейчас выясняется, действовали они по собственной инициативе, или им поступил заказ.

Компания Electronic Arts сделала официальное заявление, в котором сообщается, что турнир Apex Legends Global Series перенесен. Дата проведения матча будет объявлена после того, как эксперты убедятся в безопасности соревнования. Возможно, это займет несколько недель или месяцев.


#новости
Источник: xakep.ru
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