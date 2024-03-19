Сумма с учетом курса на 19 марта эквивалентна 95 662 219 120 рублей.

Россияне вошли в десятку рейтинга по заработку на криптовалюте по итогам прошлого года. Итоги исследования аналитической компании «Chainalysis» указывают на то, что распределение прибыли пропорционально доле Web-трафика, который генерируется странами на сайтах криптовалютных сервисов.

реклама

Источник изображения: platoaistream

Российские инвесторы находятся на 7-м месте по прибыли от инвестиций в криптовалюту. Их совокупный доход оценивается в $1,04 миллиарда. На первом месте в этом списке расположились США, американские инвесторы получили доход в более чем $9 миллиардов. На втором месте оказалась Великобритания с доходом инвесторов в $1,39 миллиарда. Тройку лидеров закрывает Вьетнам, инвесторы этой страны получили $1,18 миллиарда.

Эксперты Chainalysis подчеркивают, позитивные тенденции, которые были в прошлом году, нашли продолжение в текущем году. На ситуацию оказал положительное влияние запуск биржевых фондов на основе биткоина. В 2024 году стоимость флагманской криптовалюты увеличилась на 60%. 19 марта 1 биткоин торгуется на уровне $63 078, что составляет более 5,8 миллиона рублей.



