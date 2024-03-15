Сериал в жанре фантастика получил признание от зрителей из разных стран. Здесь поднимается тема влияния технологий на жизнь.

В антологию будет входить 6 эпизодов. Зрители, по словам представителей стримингового сервиса, могут рассчитывать на продолжение эпизода «USS Каллистер». Черное зеркало является научно-фантастическим сериалом, в котором поднимаются темы влияния технологий на общество. Создатели антологии подчеркивают, что каждая серия не имеет связи с предыдущими. Серии объединяет сатира на образ жизни человека, который не может представить комфортную жизнь без технологий.

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Источник изображения: film

Напомним, что премьера шестого сезона вошла в топ-10 наиболее просматриваемых сериалов на Netflix в более чем 90 странах. Было много отзывов, в котором зрители просили снять следующий сезон, их комментарии были услышаны. Точная дата премьеры следующего сезона «Черного зеркала» не была озвучена, но совершенно точно, что он выйдет в 2025 году. Первый сезон сериального хита стартовал в 2011 году. Через 4 года права на телешоу перешли к Netflix.



