7 марта приключенческая головоломка от Netflix и от издателя Ubisoft о Первой мировой войне выйдет в новом формате, ранее игра была доступна только на мобильных устройствах.

Новая Зеландия уже доступна для покупки тайтла, скоро он получит доступ и в другие регионы. Приключенческая игра в жанре головоломки является продолжением Valiant Hearts: The Great War от Ubisoft Montpellier, вышедшей еще 10 лет назад. Игру в обществе называют культовой, поэтому геймеры полагают, что у новинки есть все шансы на большой успех.

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Источник изображения: disgustingmen.com

Известно, что в сиквеле геймеры смогут увидеть как хорошо знакомых персонажей, так и новых героев. Разработчик уточняет, верная собака по кличке Уолт, ставшая любимцем многих игроков, обязательно вернется в этой версии.

Напомним, Valiant Hearts Coming Home в прошлом году появилось на мобильных устройствах в рамках подписки на сервис Netflix, платформа является разработчиком проекта. Теперь тайтл станет доступен на ПК и различных консолях.