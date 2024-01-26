Подобные приложения были созданы с целью избегания общения по телефону с нежелательными контактами. Они помогают определять мошеннников, предупреждают о возможном СПАМе.

Глава аналитического центра российской компании, специализирующейся на исследованиях и консалтинге в сфере информационной безопасности, Владимир Ульянов рассказал о рисках при установке приложений, определяющих номера незнакомцев, вышедших на связь с тем или иным абонентом.

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Источник изображения:paypress.ru

Подобные приложения призваны бороться с мошенниками, могут защитить от СПАМа. Однако, со слов Ульянова, для пользователей существует много рисков. При установке программы система запрашивает доступ не только к списку контактов, но и к фото и видео, микрофону, геолокационным данным. В этом случае каждый пользователь должен понять, готов ли он давать такие разрешения приложению. Если конфиденциальная информация окажется в руках хакеров, мошенников, может быть нанесен большой ущерб.

В группе риска находятся программы с минимальным количеством загрузок в магазине приложений. К указанной группе относятся приложения, загружаемые из непроверенных ресурсов. Помимо этого, эксперт напомнил, что определитель номера работает не с максимальной точностью при распознавании входящих вызовов.

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