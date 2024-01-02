Действие фильма разворачивается в начале XXI века в Тамбове. Картина представляет собой несколько киноновелл, которых объединяет одна история

Художественный фильм Валерия Переверзева должен был выйти в прокат в конце ноября прошлого года, но картина не получила прокатное удостоверение. Это вызвало общественный резонанс. Многие россияне высказывались, что подобные фильмы не должны показывать на широкую аудиторию.

Несмотря на это, новинка все же получила удостоверение, и ее должны были начать показывать в кинотеатрах 17 января. Однако планы снова поменялись, и дату кинопремьеры перенесли на 1 февраля 2024 года.

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Источник изображения: брат3.рф

Как мы сообщали ранее, «Брат-3» не является продолжением фильмов Алексея Балабанова. Главных героев в фильме Переверзева играют Давид Нуриев, братья Юрий и Владимир Торсуевы. В картине переплетаются несколько сюжетных линий, особое внимание уделяется решению конфликтов в криминальной сфере. Действие разворачивается в Тамбове в начале 2000 годов.

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Сразу после анонса киноленты в адрес создателей «Брата-3» поступила критика. Зрителям и кинокритикам не нравилось название фильма, его содержание и манера подачи информации. После того как в прошлом году фильм не получил прокатное удостоверение, многие подумали, что ленту не будут показывать в кинотеатрах. Несмотря на это, создатели фильма не поменяли название, а премьера картины пройдет 1 февраля.