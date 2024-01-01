Новый регламент по получению водительских прав вступает в силу 1 апреля 2024 года. Он распространяется на все регионы страны.

Согласно постановлению Правительства России в этом году меняется регламент проведения экзаменов на водительские права. Новый проект был разработан Министерством внутренних дел РФ.

Увеличивается сумма штрафных баллов с 5 до 7, позволяющих успешно сдать экзамен. Если установлен запрет на вождение из-за управления авто в нетрезвом состоянии, то он или она не сможет сдать экзамен на права в других водительских категориях до тех пор, пока не закончится срок ограничений на поездки за рулем. Если к дате экзамена у гражданина истекает срок действия паспорта, то экзамен перенесут, и он/она сможет получить удостоверение водителя, когда на руках будет новый документ, удостоверяющий личность.

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Источник изображения: dzen.ru

Также согласно новым правилам водительское удостоверение не могут получить военнообязанные граждане, которые не явились по повестке в военкомат без уважительной причины. Нововведения вступают в силу 1 апреля 2024 года.

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