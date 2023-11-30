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Astra_news
Яндекс поделился инструкцией, как помочь роботу зимой
В разных регионах страны роботы занимаются доставкой. Зимой они могут застрять в сугробах, но при желании прохожие могут помочь им.

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В России работают роботы-доставщики. Скоро наступит зима, но в некоторых регионах уже выпал снег. Снегопад может стать серьезной преградой для ИИ, поэтому компания опубликовала рекомендации, которые могут помочь инновационным доставщикам выехать из сугробов.

Помогать роботам-доставщикам ─ дело добровольное, компания не навязывает позицию не проходить мимо робота, который застрял зимой в сугробе. Сейчас работают роботы III поколения, они могут преодолевать препятствия высотой не более 10 сантиметров, осуществляя путь по снегу и бездорожью. Но зимой могут быть высокие сугробы, а снег становится липким, и это затрудняет путь необычного доставщика.

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Источник изображения: tass.ru

Желающим помочь роботу, для начала следует посмотреть на колеса, они не должны быть заблокированы. Это легко проверить: если робота-доставщика двигают, и он едет вперед, все в порядке, если нет, надо подождать немного, и колеса сами разблокируются. Этот процесс, как правило, не занимает дольше 30 секунд. После этого можно аккуратно подтолкнуть объект, и робот продолжит свой путь.

Зимой из-за погодных условий срок доставки увеличивается на 5 минут. Если робот застрял по дороге по указанному адресу, переживать не стоит. Даже если ему не оказали необходимую помощь, он сможет подать сигнал оператору, и будут приняты соответствующие меры поддержки. Но если прохожие захотят ему помочь, надо просто аккуратно подтолкнуть его, и работа робота возобновится.

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Источник: rbc.ru
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