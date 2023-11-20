В последнее время в мире активизировались мошенники. Они кажутся очень убедительными, поэтому пользователи далеко не сразу понимают, что столкнулись с аферистами в сети. ИИ будут использовать, чтобы усилить борьбу с киберпреступниками.

Представители международной платежной системы Mastercard заявили о планах по усилению борьбы с мошенничеством в криптовалютах с использованием искусственного интеллекта. Это станет возможным в рамках сотрудничества с Feedzai.

Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве. Напомним, Feedzai специализируется на поиске финансового мошенничества в Интернете. Компании объединят усилия, чтобы предотвратить мошенничество в сети. По статистике примерно 40% незаконных транзакций осуществляется со счета на криптовалютную биржу. Программное обеспечение Feedzai может мгновенно обнаруживать и блокировать транзакции, расценивающиеся как подозрительные.

реклама

Источник изображения: 9111.ru

Ранее Mastercard приобрела криптосервис, который способен отслеживать подозрительную активность в блокчейне более 900 цифровых активов. Всемирно известная платежная система демонстрирует то, что делает все возможное, чтобы защитить активы своих клиентов. Она работает в 210 странах мира.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу



