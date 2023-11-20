реклама
Представители международной платежной системы Mastercard заявили о планах по усилению борьбы с мошенничеством в криптовалютах с использованием искусственного интеллекта. Это станет возможным в рамках сотрудничества с Feedzai.
Стороны уже подписали соглашение о сотрудничестве. Напомним, Feedzai специализируется на поиске финансового мошенничества в Интернете. Компании объединят усилия, чтобы предотвратить мошенничество в сети. По статистике примерно 40% незаконных транзакций осуществляется со счета на криптовалютную биржу. Программное обеспечение Feedzai может мгновенно обнаруживать и блокировать транзакции, расценивающиеся как подозрительные.
реклама
Источник изображения: 9111.ru
Ранее Mastercard приобрела криптосервис, который способен отслеживать подозрительную активность в блокчейне более 900 цифровых активов. Всемирно известная платежная система демонстрирует то, что делает все возможное, чтобы защитить активы своих клиентов. Она работает в 210 странах мира.