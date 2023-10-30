Это дает ему право на производство и распространение продуктов и напитков, а также осуществление рекламной деятельности с использованием музыкального оборудования.

Певец пытается вернуть популярность одной из песен своего творчества. Музыкальная композиция вышла почти 30 лет назад, товарный знак будет актуален на протяжении 10 ближайших лет. Потом при желании знаменитость сможет продлить срок действия.

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Источник изображения: kino-teatr.ru

Товарный знак получил регистрацию по 9 классам международной классификации товаров и услуг. Это дает право на изготовление и продажу продуктов и напитков. Помимо этого, музыкант вправе осуществлять рекламную деятельность с использованием оборудования. В шоу-бизнесе считают, что новое дело может принести большой успех звезде отечественной эстрады.

Напомним, Николаев отправил заявку на регистрацию весной текущего года, ее утвердили в октябре. Поклонники певца высоко оценили инициативу артиста: многие люди уверены, что это может принести не только прибыль, но и подарить новую волну популярности шоумену. «Выпьем за любовь» является одной из самых узнаваемых песен в репертуаре Игоря Юрьевича, интернет-пользователи придумали мем в ее честь. Хит иногда крутят по радио, включают в общественных заведениях в разных регионах страны.

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