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E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство

E-100 - сверхтяжелый немецкий танк времен Второй мировой войны массой 136 тонн. Танк был разработан с использованием инновационных технологий и конструкторских решений, однако из-за окончания войны был построен лишь один прототип. История E-100 окутана загадками, включая ошибки в чертежах и слухи о захоронении его шасси на свалке.
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Корпус танка E-100 в Хаустенбеке, в 1945 году

E100 - это сверхтяжелый танк времен Второй мировой войны, созданный в Германии. Его вес составлял 136 тонн, превышая только вес танка Maus. Однако E100 был оснащен той же 128-миллиметровой пушкой на меньшей платформе и весил на 60 тонн меньше, чем Maus.

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E-100 нередко считают конкурентом мощного Maus от компании Porsche. Создание E-100 было длительным, непростым и в некоторые моменты даже драматичным процессом, так как изначальные его наработки были по сути похищены и переданы другой организации.

Это история одного из исключительных в мире примеров сверхтяжелого танка.

Фон

В 1942 немецкий гигант «Порше» выиграл тендер на строительство танка весом в 100 т. Это была огромная задача, так как танк должен был быть крупнее, тяжелее и защищённее любого другого танка, созданного до этого.

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В стремлении создать идеальный танк, Порше разработал множество различных конструкций, каждая последующая из которых была всё тяжелее и сложнее. Начав с проекта “Mäuschen”, в конечном итоге он получил машину, ныне известную под названием “Maus”.

“Maus” - это, пожалуй, самый тяжелый танк из когда-либо существовавших, его вес составляет около 200 тонн. В процессе его создания у компании “Porsche” не все шло гладко. Вес танка все рос, и большинство его деталей приходилось производить специально для него, что вызывало существенные задержки. И его огромный вес без сомнения стал бы долгосрочной проблемой, если бы его приняли на вооружение.

Огромный танк Маус, который сегодня можно увидеть в Кубинке

К концу 1942-го года компания Krupp, занимавшаяся разработкой башни для Maus, в спешке создала собственную конструкцию танка, чтобы составить конкуренцию разработке Porsche. Krupp приложила много усилий для создания более лёгкой машины и ускорения процесса разработки путём уменьшения бронирования танка и применения как можно большего количества деталей от Tiger II.

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Результатом стал проект, известный под именем “Tiger-Maus”. Этот образец весил 130 тонн, был оснащен тем же двигателем Maybach HL 230, использовавшимся в “Tiger II”, а также был вооружен основной 150-миллиметровой пушкой и дополнительной 75-миллиметровой пушкой.

“Tiger-Maus” оказался на 40 тонн легче “Maus” от Porsche и имел более классическую компоновку, включавшую в себя множество компонентов от “Tiger II”. Одним из основных препятствий, с которым столкнулась Krupp, стало нахождение подходящей башни. От “Maus” она была слишком тяжёлой и крупной, чтобы использоваться на “Tiger-Maus”.

Это Typ 205 - ранняя разработка, которая в итоге привела к созданию танка Maus

Хотя это был гораздо более многообещающий проект, на совещании в январе 1943 года, Гитлер постановил, что производство будет запущено на танке Порше, а не на танке Круппа. Таким образом, Крупп остановил работу над своим “Tiger-Maus”, и Porsche продолжила работать, фактически выпустив несколько экземпляров “Maus”.

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Однако, невзирая на неосведомлённость Круппа, Эрнст Кникампф, высокопоставленный специалист Wa Prüf 6 (отдела, отвечающего за создание новых танков), скрытно передал чертежи Круппа по «Tiger-Maus» заводу «Adler» в начале 1943.

Создание E-100

“Адлер” создал машину, получившую название E-100 и во многом базировавшуюся на “Tiger-Maus”. Такая концепция соответствовала подходу Кникампа к стандартизации деталей между различными танками и их последующему разделению по категориям в соответствии с их весом.

Сотрудники «Адлера» приступили к разработке E-100 в июне 1943 года, поскольку этот проект не входил в число официальных, он не получил должного финансирования. Вследствие этого потребовалось значительное время, чтобы достичь какого-либо прогресса.

Лишь весной 1944 г. Крупп обнаружил, что его разработка была украдена “Адлером”, и, что не удивительно, очень этим разозлился. Кникамп заявил, что данное решение было принято из-за перегруженности Круппа работой.

Но, как ни странно, Krupp все еще разрабатывал башню для E-100. Это была по большей части та же конструкция, что и недавно разработанная Maus II Turm башня, которая изначально задумывалась как улучшенная версия башни для Мауса. Конструкция заметно отличалась от Маус башни, заменяя ее культовую изогнутую фронтальную часть плоской пластиной с наклоном назад на 30 градусов.

Он оснащался 128 и 75-миллиметровыми спаренными орудиями. В отличие от башни Maus, где орудия располагались рядом, в Maus II Турм они находились друг над другом, а дальномер — на крыше. Для Е-100 башня в основном осталась той же, но для снижения веса использовалась более тонкая броня.

Сборка единственного экземпляра E-100 осуществлялась в окрестностях Падерборна. Над ней трудились всего трое рабочих компании «Адлер». Несмотря на это к началу 1945 основная часть работы была завершена, в том числе подвеска, колёса и большая часть внутреннего оснащения танка.

E-100

Обратите внимание, что характеристики и функции, обсуждаемые в этой статье, могли отличаться от финальной серийной версии E-100, так как он так и не был построен.

Как и Маус, Е-100 являлся поистине гигантским механизмом. 

Фактически, Е-100 оказался несколько короче Мауса – 8,7 метров (без учета орудия), однако был значительно шире – 4,5 метров (по сравнению с 3,7 метрами у Мауса). Впрочем, благодаря съемным бортовым экранам Е-100 и способности устанавливать транспортные гусеницы, его ширину можно было уменьшить до чуть более трех метров. Это значило, что Е-100 мог перемещаться по стандартным железным дорогам без проблем.

Как сверхтяжелый танк E-100 оснащался невероятно прочной броней. В некоторых местах она была бы непроницаема для всех противотанковых оружий, использовавшихся в ходе Второй мировой войны.

Толщина лобового корпуса составляла 200 мм при угле наклона в 60 градусов, что в сумме давало невероятную эффективность - 400мм! Это стало бы проблемой даже для танков времен Холодной Войны. Толщина бортов составляла 120мм, верхняя часть которых прикрывалась съемными боковыми экранами в 75мм, а общая сумма составляла 195мм.

Толщина задней части корпуса E-100 составляла 150мм и располагалась под наклоном в 30 градусов. Таким образом, можно с уверенностью заявить, что пробить его корпус было бы невероятно сложно любым имеющимся в то время противотанковым вооружением.

Защита башни E-100 оставляла желать лучшего. Толщина лобовой плиты составляла 200 мм с наклоном в 30 градусов, а эффективная толщина достигала 230 мм. Толщина задней части башни составляла 50 мм под наклоном в 15 градусов, а бортов - 80 мм. Это означает, что толщина бортов башни E-100 равнялась таковой у Tiger I, хоть в E-100 она и была наклонена под углом в 30 градусов - значительное слабое место в одной из главных частей танка вызывает удивление, но, скорее всего, это было сделано ради уменьшения веса башни.

Задняя стенка башни служила в качестве противовеса, чтобы уравновесить огромную массу орудия и брони спереди. Толщина крыши башни составляла 40 миллиметров, и здесь также находился дальномер в пределах квадратной полосы, проходящей через всю ширину башни. 

Вооружение было почти таким же, как и у Мауса, с основным орудием калибра 128 миллиметров и спаренным орудием калибра 75 миллиметров. Однако, в E-100 орудие калибра 75 миллиметров устанавливалось над главным орудием и для зарядки требовалось подвижное в боковом направлении казенное устройство. 

В башне E-100 невозможно было установить 128-мм пушку, поэтому оружейный отсек был вынесен за пределы башни. Орудийная установка была защищена большой броневой маской. Вес танка составлял 136 тонн и поддерживался боевыми гусеницами шириной в метр. Для перевозки его можно было заменить более узкими гусеницами, чтобы уменьшить габариты.

Однако самым слабым местом конструкции E-100 оказался двигатель. Для такого тяжелого танка ожидалось использование мощного двигателя свыше 1000 лошадиных сил, как у Maus, но E-100 оснастили тем же двигателем HL 230 P30 на 600 лошадиных сил, который использовался в 50-тонном танке Panther.

Предполагалось, что будет разработан более мощный двигатель HL 230 на около 1000 лошадиных сил. В результате, удельная мощность E-100 составила 4,4 лошадиные силы на тонну, а его максимальная скорость - 23 километра в час.

Экипаж танка состоял из шести человек: командира, наводчика, двух заряжающих, радиста и водителя. Им приходилось управляться с этим огромным танком.

Судьба E-100

Когда война закончилась, работы над созданием танка E-100 уже были практически завершены. Гусеницы и боковые панели были готовы к установке, однако башня так и не была создана. Единственное доступное шасси было захвачено союзниками и отправлено обратно в Англию для детального изучения. Многие из оригинальных чертежей E-100 были утеряны в конце войны, однако вскоре после захвата танка союзниками была поставлена задача перед специалистами компании “Adler” по восстановлению некоторых из этих чертежей. В ходе данной работы был создан один чертёж, на котором изображён E-100 с ранней версией башни, изначально разработанной в 1942 году для танка “Maus”.

Хотя это, несомненно, усложняет вопрос о башне танка E-100, скорее всего мы имеем дело с ошибкой, совершенной работниками, копировавшими старые нетронутые чертежи для удовлетворения запросов союзников. 

После изучения ходовая часть была списана. Но на этом история E-100 не кончается.

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В течение долгих лет ходили слухи, что на самом деле корпус не был уничтожен, а вместо того был похоронен на свалке в Портсмуте, Англия.

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