Для тех, кто интересуется историей советского танкостроения, опытный тяжелый танк ИС-7 (“Объект 260”) стал настоящей легендой. Его выдающиеся характеристики, включая мощную броневую защиту, 130-миллиметровую пушку с автоматизированным заряжанием, современную систему управления огнем и высокую подвижность для своего класса, вызывают восхищение. Однако, несмотря на все эти преимущества, ИС-7 так и не был принят на вооружение советской армии. Вся техническая документация и производственное оборудование, связанные с этой моделью, были отправлены в архив в 1949 году.

В некоторых публикациях утверждается, что ИС-7 был настолько передовым для своего времени, что его просто не смогли использовать. Более реалистичным объяснением того, почему он не был принят на вооружение, является его слишком большая масса (68 тонн). Из-за этого возникли сложности с эвакуацией поврежденных машин, а также с перевозкой их по большинству мостов и железных дорог. Это стало основной причиной отказа от амбициозной советской программы создания тяжелых танков массой более 50 тонн.

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Но так ли всё было на самом деле? Разработка “Объекта 260” велась в течение нескольких лет, и после кардинальной переработки конструкции танка в период с 1946 по 1947 год мы имеем фактически новую машину. Работа над проектом ИС-7 проводилась на ЛКЗ и велась в тесной кооперации с ГБТУ, так что потенциальные трудности с доставкой нового тяжёлого танка были заведомо известны всем вовлечённым сторонам и государственным органам ещё до начала испытаний опытных прототипов. Кроме того, военные уже имели опыт эксплуатации тяжелых танков ИС-4, которые производились серийно на Челябинском Кировском Заводе с 1946 года и весили 60 тонн.

В докладе о государственных испытаниях опытных образцов ИС-7, проведенных в июле-августе 1948 года, превышение исходной массы не указано как критическая проблема:

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Вес танка - 67.97 тонн против 65 тонн, указанных в тактико-технических требованиях.

[…]

В ходе испытаний масса танка была определена только после взвешивания одного образца. В дальнейшем планируется провести взвешивание других экземпляров и одновременно принять меры по снижению массы машины. Однако, принимая во внимание положительные допуски для литья и проката, а также тот факт, что корпуса для опытной партии уже изготовлены, Минтрансмаш просит разрешить использование положительного допуска в 3%. Минобороны не возражает против этого.

В докладе гораздо более серьезным нарушением тактико-технических требований выглядит следующее:

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– Гарантийный срок службы дизельного двигателя М-50Т не соответствует требованиям. Вместо установленных правительством 300 часов работы на стенде, двигатель отработал всего 84 часа во время испытаний на машине и вышел из строя.

Указанный выше двигатель являлся одним из десяти опытных образцов дизельного двигателя М-50Т, изготовленных Ленинградским дизельным заводом № 800 в 1947-1948 годах специально для прототипов ИС-7. Только четыре двигателя из этой партии смогли проработать в течение 150 часов, необходимых для тестирования. Остальные двигатели выходили из строя и были сняты с танков для проведения среднего или капитального ремонта. Отсутствие работающих двигателей сделало невозможным продолжение испытания опытных танков. Проблема могла быть решена путем замены М-50Т на другой двигатель, если бы такой был доступен.

На конец 1948 - начало 1949 года, после серии неудач с различными типами силовых установок, М-50Т оставался единственным реально работающим двигателем, который мог быть установлен в ИС-7.

В поисках подходящего мощного двигателя

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Осенью 1945 года конструкторы опытного завода N°100 начали работу над новым тяжелым танком “Объект 260”. Они столкнулись с серьезной проблемой - в СССР отсутствовал специализированный танковый дизельный двигатель мощностью 1000 - 1200 лошадиных сил, который был необходим для нового танка. Массово производимый двигатель В-2 был непригоден для использования. В качестве временного решения предложили использовать силовую установку из двух таких двигателей.

К решению задачи были привлечены два завода - барнаульский №77 и №76 города Свердловска. Они независимо друг от друга начали разработку двойной силовой установки.

Известно, что только заводу №77 удалось создать спарку дизелей B-16F и отправить ее на ЛКЗ. Обозначалась она как 2В16. Однако в декабре 1946 года эта спаренная установка смогла проработать на стенде только пять часов, после чего вышла из строя. Повторные испытания 2В16 на ЛКЗ в январе 1947 года закончились аварией, и их пришлось прекратить. Специалисты опытного завода №100 оценили 2В16 как непригодную для установки в танк ИС-7. Также они отметили, что заявленная мощность двигателя в 1 200 л. с. недостижима из-за недостаточного использования мощности двигателей.

К разработке двигателя для танка ИС-7 был подключен Московский авиационный мотостроительный завод № 500. Конструкторское бюро этого завода под руководством Алексея Чаромского создало четырехтактный V-образный двигатель ТД-30 с 12 цилиндрами и мощностью 1 050 лошадиных сил. Он был оснащен наддувом и двумя турбокомпрессорами. Также было создано КБ, которое разработало двигатель КЧ-30T с мощностью 1,200 лошадиных сил, но его производство так и не началось.

В отличие от двигателя 2В16, ТД-30 показал себя как надежный и подходящий для установки в ИС-7 двигатель. С ним два танка ИС-7 прошли заводские испытания. Однако испытания выявили ряд недостатков, включая разрушение коленчатого вала и прогорание поршней. Двигатели также имели низкую габаритную мощность и надежность. Это приводило к тому, что они часто ломались во время испытаний, и только один из пяти двигателей оставался рабочим к концу испытаний. Несмотря на попытки восстановить сломанные двигатели, к декабрю 1946 года только один двигатель был в рабочем состоянии для обоих танков.

По результатам заводских испытаний, двигатель ТД-30 признан непригодным для использования на танках без значительной модификации. Улучшенный вариант ТД-30Б с мощностью 1200 л/с без турбокомпрессоров готов только к концу 1947, а первая партия ожидается в середине 1948. Главный конструктор завода №500 Яковлев В. М. обратился в НТК ГАБТУ с просьбой о снижении гарантийного моторесурса ТД-30 с первоначальных 300 часов до 100. Однако, в этой просьбе отказано, и все работы по двигателю прекращены по инициативе завода.

К разработке двигателя для танка ИС-7 1946 года был привлечен отдел № 1600 опытного дизелестроения Харьковского завода № 75. Ведущий инженер Г.А. Волков разработал двухтактный V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель ДД-1 мощностью 1000 л.с. Но испытания показали его низкую топливную эффективность, и все работы были прекращены в пользу нового двигателя ДД-2.

Помимо обычных дизельных движков, для танка ИС7 разрабатывались еще и новые силовые агрегаты. Еще с 1944 до 1945 годы, в КБ где занимались разработкой турбин в ЛКЗ вместе с специалистами с Опытного Заводского комплекса номер 100 проводили тестирование экспериментального газотурбинного движка под названием СД-1. И начиная с сентября 1945-го, заводское конструкторское бюро начало заниматься разработкой эскизного и технического проектов для ГТД с мощью в 2 000 лошадей. Параллельно, на опытном заводском комплексе номер 100 занимались разработкой и испытанием экспериментального паросилового агрегата под названием ПД-1, который можно было бы устанавливать на тяжелые танки. Но все эти работы не смогли быть успешно завершены в ближайшем времени и потребовали проведения длительных лабораторных тестирований.

Изучение трофейной вражеской документации оказалось безрезультатным - счетверенный силовой агрегат из двигателей Юмо-208 был признан советскими специалистами из Завода №500 МПС непригодным для установки в танковые шасси из-за его слишком больших размеров. Это привело к возникновению угрозы срыва программы тестирования ИС-7 в начале 1947 года и всего проекта в общем.

Замена, которая не состоялась

Ещё одним временным решением был силовой агрегат K-800A/M-50T. Это был четырёхтактный V12-дизель с приводным нагнетателем, мощностью 1050 лошадиных сил, разработанный на основе морского дизеля M-50 в «ОКБ-30» на Ленинградском дизельном заводе №800. Главным конструктором проекта был В.А.Константинов, а ведущим инженером - У.У.Келлер. Двигатели M-50T и ТД-30 имели авиационное происхождения, поскольку базовый двигатель M-50 создавался для торпедных катеров, на основе авиадвигателя АН-1 от А.Д.Чаромского.

К середине 1940-х годов М-50Т являлся устаревшим типом двигателя и значительно проигрывал другим моделям танковых двигателей того времени в отношении объемно-мощностных характеристик и удельного веса. Наиболее критическим недостатком М-50Т стал его низкий ресурс работы: до конца 1948 года Завод №800 даже не смог обеспечить работу данного двигателя на испытательном стенде в пределах 150 рабочих часов. Более половины двигателей М-50Т, произведенных на Заводе №800 в 1948 году, имели серьезные дефекты, вызванные низким качеством изготовления и кустарным способом сборки.

Последняя попытка улучшить М-50Т была сделана во второй половине пятидесятых годов, когда в конструкторском бюро ЛКЗ создавался новый тяжелый танк “Объект 277”. Дизель М-850, основанный на М-50Т, также имел низкую надежность и плохие характеристики, все последующие работы над двигателем (так же как и над “Объектом 277”) были прекращены.

Последняя попытка

В 1948 году КБ на московском заводе № 500 в МАП с участием конструкторов из опытного завода № 100 разрабатывали танковый дизельный двигатель ТД-511. Известен факт, что разработка дошла только до создания технического проекта и составления рабочих чертежей. ТД-511 так и не был воплощен в металле.

Разработка двигателя ДД-2 также не была завершена в срок. Работы над ним велись в КБ Харьковского завода № 75. Первый опытный образец был собран только в конце 1949 года, уже после того, как все работы над ИС-7 были прекращены. В ходе стендовых испытаний в 1950 году ДД-2 выдал мощность только 800 лошадиных сил вместо запланированных 1000-1200. В 1952 году, после нескольких лет доработки, все работы над ДД-2 были прекращены в пользу нового двухтактного оппозитного двигателя (будущего 5ТД).

Одним из последних предложений по двигателю для ИС-7 был танковый дизельный двигатель ТД, разработанный КБ Ленинградского дизельного завода №800 с заключенными в нем конструкторами-двигателистами из “шарашки” ОКБ-30 МВД. Удалось создать 12-цилиндровый V -образный дизельный двигатель с объёмным нагнетателем с мощностью 1200-1300 лс только в 1951г. Стендовые испытания ТД завершились неудачей, все дальнейшие работы были прекращены после этого.

Слишком тяжелый для мостов или для двигателя?

Таким образом, основной причиной прекращения работ по проекту ИС-7 и последующего ограничения массы разрабатываемых тяжелых танков до 50 тонн могло быть отсутствие в СССР подходящего танкового дизельного двигателя. Советская двигателестроительная отрасль не смогла создать специализированный танковый двигатель большой мощности, который бы соответствовал требованиям проекта ИС-7. Все испытания опытных образцов двигателей завершились неудачно. К 1949 году единственным доступным двигателем достаточной мощности (750 л.с.) был четырехтактный V-образный 12-цилиндровый двигатель В-12, который был разработан на основе В-2 в 1943 году. Это существенно ограничивало возможности по весу новых разрабатываемых тяжелых танков (ИС-5, Объект 752, Объект 777).

ИС-7 отнюдь не стал последним тяжелым танком, так и не запущенным в серийное производство из-за проблемы с двигателем. Демонстрационные модели опытных танков “Объект 277” из Ленинграда и “Объект 770” из Челябинска, представленные руководству страны на испытательном полигоне “Капустин Яр”, имели недоработанные двигатели и минимальный запас хода. Н.С. Хрущева часто обвиняют в том, что он прекратил разработку тяжелых танков, но если рассмотреть ситуацию в танкостроительной отрасли того времени, становится понятно, что руководство страны поступило правильно. Сделав ставку на разработку “Объект 432” в Харькове, СССР получил современные танки на много лет вперед. При этом представленные тяжелые танки были не способны предложить принципиально новые решения для повышения броневой защиты, а получение необходимых для их работы двигателей было под сомнением. К тому же при Н.С. Хрущеве продолжалось производство надежного и эффективного тяжелого танка Т-10 и его модификаций.

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Проблемы с разработкой специализированных танковых дизельных двигателей большой мощности продолжались в советском танкостроении до начала 1970-х годов. Отсутствие подходящего двигателя необходимой мощности стимулировало разработку газотурбинного силового агрегата, который успешно использовался в танке Т-80.