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Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP

У вас есть GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 5090? Пришло время проверить характеристики, чтобы убедиться, что вы не теряете производительность из-за нехватки блоков растеризации
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Компания NVIDIA официально признала наличие производственного дефекта, который затронул около 0,5% видеокарт серий GeForce RTX 5090, 5090D и 5070 Ti. Проблема заключается в снижении числа блоков растеризации (ROP), что привело к снижению общей производительности устройств примерно на 4%. Компания настоятельно рекомендовала пользователям самостоятельно проверить количество ROP на своих картах с использованием программы GPU-Z и обратиться к производителям в случае обнаружения несоответствий. По заявлениям NVIDIA, данная проблема уже устранена на новых партиях продукции.

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Для владельцев ранних моделей серии GeForce RTX 50, включая RTX 5090 и RTX 5070 Ti, существует риск того, что их устройства могут функционировать ниже заявленного уровня. Обнаружение проблемы последовало после жалоб пользователей на незначительное снижение производительности и несоответствие фактических характеристик GPU официальным данным. В официальном сообщении компания подтвердила, что на начальном этапе производства некоторое количество видеокарт было выпущено с недостаточным числом ROP.

Хотя в первоначальном заявлении NVIDIA не упоминалась модель RTX 5080, недавние обсуждения на платформе Reddit указывают на возможные аналогичные проблемы с ROP и в этой модели. Учитывая этот факт, рассмотрим, каким образом владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 могут проверить количество ROP на своих устройствах и узнать корректные значения.

Блоки растеризации (ROP) играют ключевую роль в процессе рендеринга изображений. Эти компоненты отвечают за финальную стадию обработки пикселей перед выводом на экран, формируя итоговую картинку из поступающих данных. Соответственно, большее количество ROP способствует повышению эффективности работы графического процессора, особенно заметной в старших моделях линейки GeForce RTX.

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Чтобы провести проверку, потребуется программа TechPowerUp GPU-Z, которая предоставляет подробную информацию о характеристиках вашего графического адаптера. Для поддержки новейших моделей, включая GeForce RTX 5070 Ti, необходимо использовать версию GPU-Z 2.63.0 или новее.

После запуска GPU-Z перейдите на вкладку «Graphics Card», чтобы получить полную спецификацию вашего GPU. Основное внимание стоит уделить числу ROP. Правильное количество ROP для различных моделей следующее:

- GeForce RTX 5090/RTX 5090D: 176 ROP

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- GeForce RTX 5080: 112 ROP

- GeForce RTX 5070 Ti: 96 ROP

Если ваше устройство показывает меньшее количество ROP, это свидетельствует о наличии проблемы. Например, для RTX 5090 правильное значение должно составлять 176 ROP, тогда как неправильный показатель будет отображаться как 168 ROP. Аналогично, для RTX 5080 правильное значение равно 112 ROP, а отклонение - 104 ROP. Для RTX 5070 Ti - 96 ROP против неправильного показателя в 88 ROP.

При обнаружении несоответствия рекомендуем незамедлительно связаться с производителем вашей видеокарты для организации замены.

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Теги

nvidia gpu geforce rtx rop techpowerup gpu-z блоки растеризации
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