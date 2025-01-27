Вспомним «Скрепку» – виртуального помощника, сопровождавшего пользователей Microsoft Word на заре нового тысячелетия. Стоит было начать печатать слово «Дорогой» и добавить имя, как на экране появлялось это существо со странными глазами, которое предлагало свою помощь. В итоге вместо работы над письмом приходилось тратить почти час на поиски способа избавиться от него раз и навсегда, желательно при помощи напалма.

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Однако большие технологические компании, похоже, считают, что любая плохая идея заслуживает второго шанса, и учиться на прошлых ошибках – занятие для слабаков и неудачников, Clippy (Скрепка) вернулся. Теперь его зовут Copilot. Как и его предшественник, он вызывает раздражение, но теперь ещё и требует дополнительных затрат, причём многие пользователи могут даже не подозревать об этом. Однако разработчики уверяют, что на этот раз всё иначе – мол, теперь у нас есть не просто плохой алгоритм, а плохой алгоритм с добавлением магии искусственного интеллекта.

Безусловно, искусственный интеллект способен совершить революцию в ряде областей, включая исследование структуры белка. Но стремление инвесторов быстро заработать на новом тренде привело к тому, что технологии внедряются там, где они вовсе не нужны, вызывают лишь раздражение и порой даже представляют опасность.

Как и многие другие люди по всему миру, я являюсь подписчиком пакета Microsoft 365, предоставляющего доступ к онлайн-версиям таких программ, как Word, PowerPoint и Excel. Эта услуга стоит около некоторых финансовых вложений в год, и я считаю такую плату вполне разумной. Программы работают хорошо, и покупка подписки избавляет от необходимости покупать и ставить офис в систему и постоянно его обновлять.

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Неделю назад, открыв новый документ, я ожидал увидеть чистую страницу, но вместо этого столкнулся с предложением составить маршрут для встречи выпускников школы в моем городе или написать сказку про динозавров для ребёнка. Эти предложения исходили от Copilot, и пришлось потратить целых 45 минут на попытки найти способ его отключить. К сожалению, результат оказался нулевым, попытавшись спросить у самого Copilot, как его выключить, получил вежливый отказ в помощи.

Когда я начал жаловаться на эту проблему в соцсетях, выяснилось, что это не просто неудобство, а откровенный обман. Один из сотрудников Microsoft заверил меня, что Copilot не собирает мои данные, и что его можно легко отключить, изменив настройки. Однако другой пользователь сообщил нечто совсем другое: оказывается, Microsoft автоматически перевела всех подписчиков Office 365 на новую версию с искусственным интеллектом, увеличив годовую стоимость подписки. Чтобы вернуться к старой версии, необходимо вручную отменить текущую подписку и оформить новую на классическую версию. Сначала я не поверил этому, но, следуя инструкции, убедился, что всё именно так.

То, что нам говорят о жадности ИИ к ресурсам, верно, они колоссально расточительны для вычислительной мощности и наносят вред окружающей среде. Они (учитывая крайнюю ненадежность ИИ, когда дело касается зависит (хотя это полу отдельная история) от кражи авторских материалов у художников и писателей без их ведома. И с меня берут деньги за эту привилегию. Даже моя электронная почта теперь получает рвотный спам от Copilot. Каждый день приносит новые вопросы - большие и маленькие проблемы. Нам всем нужна небольшая помощь. Подталкивание, чтобы начать писать статью, или надежный партнер в ваших финансах, который приведет вас к финишной черте. Независимо от момента, Copilot - ваш спутник на каждый день, просто потому, что пытаясь отключить его, я взаимодействовал с Copilot.