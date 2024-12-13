Кому лень читать все, будет полезен первый абзац.

Главный редактор PCWorld оставил такой вердикт - Наконец, хороший игровой вариант для ПК-энтузиастов с ограниченным бюджетом и первый достойный бюджетный графический процессор десятилетия. С 12 ГБ памяти, превосходной трассировкой лучей, одним 8-контактным разъёмом питания и возможностью играть в игры с разрешением 1440p без серьёзных компромиссов, Intel Arc B580 за 249 долларов - это бюджетная видеокарта, о которой геймеры мечтали долгое время.

"Это отличный вариант для геймеров, которые не хотят тратить на видеокарту более 400 долларов" - Это был заголовок, который я использовал для нашего первого репортажа о дискретных видеокартах Intel второго поколения, потому что это правда - по крайней мере, на бумаге. Nvidia и AMD с 2020 года порезали систему памяти видеокарт стоимостью менее 350 долларов, ограничив их использование разрешением 1080p. Тем временем геймеры всё чаще покупают мониторы с разрешением 1440p (это очень ощутимое и доступное по цене для многих решение). Видеокарта Intel Arc B580 оснащена 12 ГБ видеопамяти и отлично подходит для игр в разрешении 1440p. При цене 249 долларов она дешевле, чем видеокарты начального уровня для разрешения 1080p.

Теперь, когда мы провели неделю, тестируя Intel Arc B580 и играя на ней, я могу подтвердить: Intel Arc B580 за 249 долларов действительно является той видеокартой, о которой мы мечтали во время пандемии. Она не идеальна - в паре топовых игр производительность отстаёт от конкурентов но мы надеялись на более высокие общие результаты - и в целом эта видеокарта превосходит Nvidia RTX 4060 за 300 долларов и AMD Radeon RX 7600, а при разрешении 1440p отрыв становится ещё больше.

Ниже мы приведём результаты тестов, но сосредоточимся на пяти ключевых моментах, которые нужно знать геймерам перед покупкой Intel Arc B580.

1. Arc B580 действительно создан для игр с разрешением 1440p

Прежде чем мы перейдём к тестам, давайте вкратце рассмотрим, чем Arc B580 отличается от других видеокарт: это действительно видеокарта с разрешением 1440p за 250 долларов в эпоху, когда видеокарты Nvidia и AMD с разрешением 1440p обычно стоят 400 долларов и более, а меньшая цена обычно ограничивает вас разрешением 1080p. Для игр в разрешении 1440p требуются две основные составляющие: графический процессор с достаточной мощностью, чтобы обрабатывать все эти пиксели (чего достигает Arc B580) и конфигурация памяти с достаточным объёмом и пропускной способностью для перемещения этих пикселей.

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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 за 300 долларов и AMD Radeon RX 7600 за 270 долларов оснащены 8-гигабайтами памяти, которые ограничивают производительность даже при разрешении 1080p в некоторых играх, а также 128 битной шиной памяти, которая дополнительно снижает игровой потенциал при разрешении 1440p. Что ещё хуже, включение трассировки лучей или функций генерации кадров требует дополнительной памяти независимо от разрешения.

Intel, на самом деле разработала этот графический процессор для игр с высоким разрешением 1440p. Arc B580 оснащён 12 ГБ памяти GDDR6, подключённой к более широкой 192-битной шине. Усовершенствованная система памяти также помогает при включении трассировки лучей или технологии масштабирования Intel XeSS.

Как вы увидите в приведённых ниже тестах, улучшенная конфигурация памяти Intel может значительно повысить производительность в некоторых играх. Просматривая приведённые ниже слайды, обращайте внимание не только на среднюю частоту кадров, но и на минимальное время кадра, особенно при разрешении 1440p. Если в игре заканчивается объём видеопамяти, ей приходится обращаться к гораздо более медленной системной памяти, что может привести к зависаниям и падению частоты кадров в проблемных сценах. Это отражено в приведенных ниже минимумах.

2. Тесты производительности Intel Arc B580

Мы протестировали видеокарты, представленные выше, при разрешении 1080p и 1440p. И включили в список результаты тестов Adobe Photoshop и Premiere, но здесь сосредоточимся на игровой производительности. Вкратце: Arc B580 обеспечивает впечатляющий игровой процесс высокого качества при разрешении 1440p и 1080p, выигрывая и проигрывая своим конкурентам.

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Согласно внутренним тестам Intel перед выпуском (см. ниже), Arc B580 в среднем на 10% быстрее, чем RTX 4060 от Nvidia при разрешении 1440p. Это вполне правдоподобно, в зависимости от выбранных игр, но в наших собственных тестах, в которых участвовали игры, отсутствующие в выборке Intel, результаты были гораздо ближе к этим.

При разрешении 1080p Arc B580 и RTX 4060 показали практически одинаковые результаты в наших тестах - с одинаковым количеством кадров в секунду в девяти протестированных играх. При разрешении 1440p B580 был в среднем на 0,6% быстрее (хотя часто с более высоким минимальным временем кадра). Если вы исключите Black Myth: Wukong и Call of Duty: Black Ops 6 (две игры, которые, по словам Intel, «находятся в нижней части списка игр, которые мы тестировали на 4060»), то отрыв увеличится до 4 процентов при обоих разрешениях в нашем наборе тестов.

Однако если копнуть глубже в тесты, то можно увидеть, что Intel значительно превосходит RTX 4060 в Cyberpunk 2077, F1 24 и Returnal. В играх, где он примерно сопоставим с 4060-й моделью при разрешении 1080p, таких как Watch Dogs Legion, Senua’s Saga: Hellblade 2 и Rainbow Six Осада (в режиме DX11), он превосходит её при разрешении 1440p благодаря более мощной конфигурации памяти.

Что в итоге? Ожидайте, что Intel Arc B580 будет работать примерно так же, как RTX 4060 и вы будете довольны. Однако некоторые игры действительно, очень хорошо реагируют на архитектуру Intel и намного опережают 4060 и если вы планируете играть в разрешении 1440p у Arc B580 есть явное преимущество.

Обратите внимание, что для оптимальной производительности графических процессоров Intel Arc требуется процессор и материнская плата с поддержкой PCIe Resizable BAR. Любые ПК, выпущенные в этом десятилетии, должны поддерживать эту технологию, но если вы хотите установить её на более старый ПК - который работал например с (GTX 1060), то частота кадров будет ниже, чем показано здесь.

3. Технология трассировки лучей Intel Arc B580.

Аппаратное обеспечение Intel для трассировки лучей второго поколения, которое улучшило ключевые технические аспекты в 1,5–2 раза по сравнению с дебютными картами Arc, просто потрясающее. Трассировка лучей уже была сильной стороной Arc первого поколения, а усовершенствования трассировки лучей в архитектуре Xe 2 позволили графическому процессору Intel значительно опередить хваленую трассировку лучей Nvidia в Cyberpunk и Returnal. В Watch Dogs Legion с трассировкой лучей на высоких настройках производительность немного снизилась, но конфигурация памяти B580 помогла ему опередить конкурента на 7,5% при разрешении 1440p.

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Компания AMD изо всех сил старается повысить производительность трассировки лучей в своих видеокартах Radeon и пока не очень хорошо ей это удается, но для Intel это уже сильная сторона.

4. Генерация кадров XeSS 2 и низкая задержка Xe: - добро пожаловать, извините но еще не готово...

СArc B580 компания Intel также представляет пару новых функций для повышения производительности, призванных конкурировать с DLSS 3 от Nvidia: XeSS 2 Generation Frame и Xe Low Latency (XeLL).

Эти технологии работают сообща, вставляя сгенерированные ИИ кадры между «реальными» кадрами для повышения плавности изображения, а затем используя XeLL для уменьшения задержки, вносимой этими кадрами ИИ. Именно так DLSS 3 и Nvidia Reflex взаимодействуют друг с другом, но с одной ключевой особенностью: это делается с помощью моделей ИИ на ядрах Xe 2 с расширениями XMX. Для DLSS 3 от Nvidia требуется специальное аппаратное обеспечение Optical Flow Accelerator, поэтому оно доступно только на графических процессорах RTX 40-й серии. Intel, в свою очередь, ожидает, что XeSS 2 будет отлично работать на старых картах Arc серии A и даже на графических процессорах серии «Battlemage» серии B, встроенных в ноутбуки Intel Lunar Lake.

Это отличная технология и учитывая, как быстро Intel внедрила XeSS Super Resolution (она уже используется более чем в 150 играх), я надеюсь, что она быстро появится и в других играх. Но 13 декабря, в день запуска, только F1 24 будет поставляться с XeSS 2, а ошибка во втором драйвере для предварительного тестирования случайно удалила эту функцию, из-за чего мы не смогли протестировать её вовремя для этого обзора.

Но к счастью, функция XeSS Super Resolution в этих 150 играх отлично работает с Arc B580, обеспечивая более высокую частоту кадров практически без потери качества изображения. Я не думаю, что такие технологии масштабирования, как DLSS, XeSS и FSR от AMD, хорошо смотрятся при разрешении 1080p - уменьшение количества пикселей влияет на итоговое качество изображения. Но более широкое внедрение XeSS SR станет благом при игре в разрешении 1440p, ещё больше повысив производительность, и поможет сделать более удобными для игры ресурсоёмкие игры, в которых частота кадров ниже 60, независимо от разрешения. Это особенно полезно, когда вы включаете трассировку лучей, которая может значительно снизить частоту кадров.

И так подведем итог. Хотя я и надеялся, что карта Intel будет немного быстрее по всем параметрам в сравнению с RTX 4060 то, что я сказал во вступлении, остаётся верным: Intel Arc B580 за 249 долларов - это видеокарта, о которой мы мечтали уже несколько лет. Мы не видели настолько привлекательных видеокарт за 250 долларов в этом десятилетии - чтобы найти бюджетный графический процессор с таким выгодным соотношением цены и качества, нужно вернуться в беззаботные времена GTX 1060 и Radeon RX 480.