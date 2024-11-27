Не для кого не секрет, что на днях российская армия провела испытательные стрельбы новой - старой (ракета "Рубеж", только модернизированная как говорят специалисты) ракеты РС-26 "Орешник" Только она полетела не в торону полигона "Капустин Яр" или на Камчатку, а в противоположную сторону, как говориться зачем добру пропадать и вдарила железными болванками по ВПК бандеровцев, заводу Южмаш на временно оккупированной бандеровским режимом территории. Это пред. история, а дальше по теме.

Видно ракета эта так же вдарила по мозгам и кого то из разработчиков симулятора рыбалки "Fishing Planet", поддерживающих бандеровский нацистский режим. Иначе для чего им "уши отмораживать" на зло геймерам в первую очередь россиян. Но обо всем по порядку.

В игре присутствуют локации для рыбалки, большинство которых находиться в штатах и в европейской части. Есть так же и российские две локации, одна из них находиться как раз в Астраханской области на реке Ахтуба, к стати от туда как известно и прилетела ракета "Орешник", так вот в отместку разработчики заявили что удаляют данную локацию из игры, то есть сносят полностью.

Всем кто купил безлимитный пропуск на вылов рыбы - лицензию , а она к стати не дешевая порядка 1500 золота, обещают вернуть. Но главное ресурсы потраченные на эту локацию, платный набор экипировки который то же не дешевый, каждый набор под локацию или под праздник стоит как полноценная игра в стиме. Короче - на зло кондуктору пойду пешком и уши отморожу. На какие бабки попадут разрабы история умалчивает, да и не больно интересно это. Может следом и речку Селенгу удалят всем назло и себе в первую очередь. Сама игрушка так себе, посредственная, я в нее играл в "ковид" пока все дома сидели, она онлайн, можно пока рыбачишь общаться через дискорт с товарищами и да же вместе рыбачить, если находишься на одной локации. Короче помогла немного время "ковидное" скоротать в общении с приятелями.

Народ на эту новость отреагировал двояко, есть те кто призвал игроделов не превращать игру в политические баталии, кто то топил за русских и словил вечный бан на форуме, есть и такие кто не может войти в игру и пишет, что похоже "забанили" в самой игре после комментариев, полно и тех кто "скачет", пропаганда делает свое дело.

Но как бы ни было это все мелочи жизни, на игре свет клином не сошелся, наше дело правое - мы победим марионеток бандеровских и заставим запад принять капитуляцию на наших условиях, так есть и будет всегда. Всем здоровья и добра.