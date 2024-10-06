Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Умные очки нового поколения с ИИ прорыв технологий на новый уровень или клетка для человека.

Ваши очки будут понимать физический мир вокруг вас и будут готовы предоставить вам любую информацию о нем, например: "На какое растение я смотрю?" или "меta Вы видели, где я оставил свои ключи?"
[ ] для раздела Блоги
+
+

Пара изобретательных студентов Гарвардского университета создали то, что, по их мнению, может стать одним из самых крутых шпионских устройств, когда-либо созданных - тревожный звонок, как они говорят - для всего мира, призывающий серьезно относиться к неприкосновенности частной жизни в эпоху искусственного интеллекта.

                               Анпху Нгуен в очках Meta Ray-Bans от Microsoft

Анпху Нгуен и Кейн Ардайфио, которые ранее сотрудничали над несколькими проектами, поделились своим последним ноу-хау на платформе X в виде умных очков Meta Ray-Bans от Microsoft дополненным своей программой для телефона, которые могут автоматически и быстро идентифицировать любого человека, находящегося в поле зрения камеры устройства и возвращать досье на него, сгенерированное искусственным интеллектом из интернета. 

Проект, получивший название "I-XRAY" от Нгуена и Ардайфио, использует мета-очки для потоковой передачи видео в Instagram. Лица, снятые из прямой трансляции, передаются через такие сервисы, как PimEyes, которые сопоставляют изображения с общедоступными и возвращают URL-адреса. Имея хотя бы имя или номер автомобиля, I-XRAY может затем перекрестно ссылаясь на эти данные, используя сайты поиска людей, чтобы найти адреса и другие детали – возможно, даже какие то номера социального страхования, собранные по частям с разных сайтов, отображающих фрагменты SSN  (SSN- уникальная комбинация девяти цифр, которая присваивается гражданину Америки при рождении и заменяет паспорт, такой же временный номер получают те кто работает в штатах по приглашению, а так же эмигранты и студенты иностранцы)

реклама



Серверная система, выполняющая работу, созданная парой студентов на Python, передает свои обобщенные результаты в формате LLM в мобильное приложение, созданное на JavaScript и boom: мини-биография любого человека доступная мгновенно. Или почти мгновенно – Кейн Ардайфио говорит, что приложение на самом деле немного медленное и обычно для получения результатов требуется "минута или около того". 

В довершение всего, каждый бит данных, которые извлекает I-XRAY, находится в открытом доступе, что делает это потенциальным кошмаром для конфиденциальности данных с открытым исходным кодом.

Использование умных очков для проекта было относительно произвольным, сказал Нгуен в переписке по электронной почте и в значительной степени все сводилось к тому, чтобы сделать заявление, которое привлекло бы внимание. 

"Девяносто девять процентов ущерба, который злоумышленник может нанести с помощью этого инструмента, не зависит от того, есть ли у него умные очки", - объяснил Нгуен. "Кто-то мог бы очень легко и незаметно сфотографировать кого-то издалека - сегодня у камер смартфонов 50 -кратный зум и они действительно хороши в этом". 

Любая скрытая камера или не очень скрытая, может быть использована для того, что сделали эти двое студентов. И для этого также не требуется много знаний в программировании: Нгуен вспоминал, что им потребовалось всего два-три дня кодирования, примерно по четыре-шесть часов в день, чтобы запустить проект. Хотя Ардайфио имеет девятилетний опыт программирования, а Нгуен – трехлетний,- но что это не имеет значения. 

"Любой, кто может запустить несколько простых веб-автоматизаций с помощью Chat GPT, может создать эту программу" - сказал Нгуен и в этом нет ни чего удивительного. "Вы можете это создать – даже не будучи очень крутым разработчиком". 

реклама



Программисты - студенты не намерены опубликовывать свой код – в первую очередь из-за его потенциально неправильного и опасного использования. Но они отметили, что изначально это был просто побочный проект, который не подходил для общественного потребления и создан был ради интереса - как это может работать. 

"Технология работает нормально", - сказал Ардайфио . "Но это пока медленно и не совсем точно и требует дополнительных усилий по написанию кода". 

"Нашей главной целью было показать людям, что это возможно с помощью довольно стандартных технологий и чтобы люди могли взять свою частную жизнь и свои личные данные в свои руки", - добавил Ардайфио. "Плохие парни уже знают, как делать то, что сделали мы, но мы можем помочь хорошим парням и широкой публике лучше понимать, как защитить себя". 

И совершенно другого мнения о новых технологиях и очках Meta Ray-Bans, мистер Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, венчурной компании из Миннеаполиса, он утверждает, что несмотря на сокрушительный провал Google Glass, Meta и Google похоже настроены на следующее поколение умных очков которые объединят в себе моду, функциональность и генеративный искусственный интеллект в привлекательном форм-факторе .

В своей статье на веб-сайте компании в пятницу Манстер отметил: "Я считаю, что причина их (компаний Меtа и Google)  оптимизма — это сочетание понимания того, что потребители тяготеют к простым в использовании технологиям, а также большей уверенности в том, что генеративный ИИ может добавить в уравнение много плюсов".

"Gen AI прокладывает путь к сложным носимым окружающим вычислениям", — написал он. "Другими словами, текущая цель — сделать очки, которые выглядят и ощущаются как "обычные очки», но с доступом к генеративному ИИ через голосовую активацию, камеры и датчики".

"Это означает — продолжил он, — что ваши очки будут понимать физический мир вокруг вас и будут готовы предоставить вам любую информацию о нем, например: "На какое растение я смотрю?" или "меta Вы видели, где я оставил свои ключи?" "Перевод меню во французском ресторане на лету" и многое другое в том числе и "меtа сообщи мне данные человека который только что подрезал меня на черном Escalade!"

Манстер предсказал, что в течение следующего десятилетия годовой объем рынка смарт-очков достигнет сотен миллионов единиц и что это только начало, намечается новый технологический бум который приведет нас к двум знаменателям это в первую очередь упрощение всех задач и жизни в целом для владельцев очков и проблем на голову всем и владельцам и не владельцам с конфиденциальностью, преступностью, законом и финансами, а ещё и "свободой и демократией"  Только представьте что весь трафик идет через сервера к которым имеют доступ правительства и спецслужбы....

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

meta технология искусственный интелект умные очки смарт-очки meta ray-bans анпху нгуен и кейн ардайфио генеративный ai студенты гарварда
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
1
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
1
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
1
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
XDA Developers: линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 может разочаровать пользователей
3
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
10
Как Су-34 в зоне СВО стал супероружием: путь от «утенка» до «боевого селезня» и «адской утки»
+
Комплекс "Искандер-М" получит новую гибридную ракету с повышенной проникающей способностью
+
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
2
Портовые рабочие в США согласились прекратить забастовку после увеличения жалования на 62%
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
9
Samsung объявила о запуске стабильной версии One UI 7 лишь в следующем году
+
Обновлённый Microsoft Copilot потерял целый ряд своих возможностей и разочаровал пользователей
1
«Волшебное зеркало» Сэма Альтмана может изменить взаимодействие пользователей с технологиями ИИ
+
Высока вероятность того, что ремейк Silent Hill 2 не защищен Denuvo
+

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
3
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
27
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
7
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
3

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
08:29
Да.......два БТР против 19едениц вражеской техники это сила.
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
Demerilis
08:08
Воврот лучше
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
El Grechko
08:01
Ворврот, что вы там в своём клубе обиженок обсуждали совершенно не важно. Если тебе там до сих пор не объяснили, что твой список 16 CPU-bound игр никак не оправдывает покупки самой бессмысленной карты...
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Demerilis
07:59
Я хз о чём ты, я с ДЛСС играл, там 60 было почти всегда, да и промахи тут не из за того были
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Vorvort
07:56
Новообсирис пригорел, забыл лекарство принять. 😅
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
El Grechko
07:55
Это и есть жирный плюс, тупица. Мониторы у людей пошли многопиксельный, а рендерить в такое разрешение дорого, поэтому умные люди предложили рендерить в fullhd и растягивать картинку. Количество детал...
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Vorvort
07:54
В конференции уже обсуждали. Рендер одинаковый, просто во втором случае программа тебе исходник из 1440p растягивает до 2160р, иногда теряя детали. Лучше играть в нативе.
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Юрий Филатов
07:53
Как быстро эта материнка зажарит новый процессор в состояние, что он 3ГГц взять не сможет?
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
Лев корл
07:44
Про коммуналку в германии франции и испании ни слова Равно как и про медицину, хотя в плане последней им до сша далеко Там болеть стоит половину бюджета доходов минимум
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Такой то
07:43
ты видно из японии, для нас китай на юге, а не на западе
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем