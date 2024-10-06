Пара изобретательных студентов Гарвардского университета создали то, что, по их мнению, может стать одним из самых крутых шпионских устройств, когда-либо созданных - тревожный звонок, как они говорят - для всего мира, призывающий серьезно относиться к неприкосновенности частной жизни в эпоху искусственного интеллекта.

Анпху Нгуен в очках Meta Ray-Bans от Microsoft

Анпху Нгуен и Кейн Ардайфио, которые ранее сотрудничали над несколькими проектами, поделились своим последним ноу-хау на платформе X в виде умных очков Meta Ray-Bans от Microsoft дополненным своей программой для телефона, которые могут автоматически и быстро идентифицировать любого человека, находящегося в поле зрения камеры устройства и возвращать досье на него, сгенерированное искусственным интеллектом из интернета.

Проект, получивший название "I-XRAY" от Нгуена и Ардайфио, использует мета-очки для потоковой передачи видео в Instagram. Лица, снятые из прямой трансляции, передаются через такие сервисы, как PimEyes, которые сопоставляют изображения с общедоступными и возвращают URL-адреса. Имея хотя бы имя или номер автомобиля, I-XRAY может затем перекрестно ссылаясь на эти данные, используя сайты поиска людей, чтобы найти адреса и другие детали – возможно, даже какие то номера социального страхования, собранные по частям с разных сайтов, отображающих фрагменты SSN (SSN- уникальная комбинация девяти цифр, которая присваивается гражданину Америки при рождении и заменяет паспорт, такой же временный номер получают те кто работает в штатах по приглашению, а так же эмигранты и студенты иностранцы)

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Серверная система, выполняющая работу, созданная парой студентов на Python, передает свои обобщенные результаты в формате LLM в мобильное приложение, созданное на JavaScript и boom: мини-биография любого человека доступная мгновенно. Или почти мгновенно – Кейн Ардайфио говорит, что приложение на самом деле немного медленное и обычно для получения результатов требуется "минута или около того".

В довершение всего, каждый бит данных, которые извлекает I-XRAY, находится в открытом доступе, что делает это потенциальным кошмаром для конфиденциальности данных с открытым исходным кодом.

Использование умных очков для проекта было относительно произвольным, сказал Нгуен в переписке по электронной почте и в значительной степени все сводилось к тому, чтобы сделать заявление, которое привлекло бы внимание.

"Девяносто девять процентов ущерба, который злоумышленник может нанести с помощью этого инструмента, не зависит от того, есть ли у него умные очки", - объяснил Нгуен. "Кто-то мог бы очень легко и незаметно сфотографировать кого-то издалека - сегодня у камер смартфонов 50 -кратный зум и они действительно хороши в этом".

Любая скрытая камера или не очень скрытая, может быть использована для того, что сделали эти двое студентов. И для этого также не требуется много знаний в программировании: Нгуен вспоминал, что им потребовалось всего два-три дня кодирования, примерно по четыре-шесть часов в день, чтобы запустить проект. Хотя Ардайфио имеет девятилетний опыт программирования, а Нгуен – трехлетний,- но что это не имеет значения.

"Любой, кто может запустить несколько простых веб-автоматизаций с помощью Chat GPT, может создать эту программу" - сказал Нгуен и в этом нет ни чего удивительного. "Вы можете это создать – даже не будучи очень крутым разработчиком".

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Программисты - студенты не намерены опубликовывать свой код – в первую очередь из-за его потенциально неправильного и опасного использования. Но они отметили, что изначально это был просто побочный проект, который не подходил для общественного потребления и создан был ради интереса - как это может работать.

"Технология работает нормально", - сказал Ардайфио . "Но это пока медленно и не совсем точно и требует дополнительных усилий по написанию кода".

"Нашей главной целью было показать людям, что это возможно с помощью довольно стандартных технологий и чтобы люди могли взять свою частную жизнь и свои личные данные в свои руки", - добавил Ардайфио. "Плохие парни уже знают, как делать то, что сделали мы, но мы можем помочь хорошим парням и широкой публике лучше понимать, как защитить себя".

И совершенно другого мнения о новых технологиях и очках Meta Ray-Bans, мистер Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, венчурной компании из Миннеаполиса, он утверждает, что несмотря на сокрушительный провал Google Glass, Meta и Google похоже настроены на следующее поколение умных очков которые объединят в себе моду, функциональность и генеративный искусственный интеллект в привлекательном форм-факторе .

В своей статье на веб-сайте компании в пятницу Манстер отметил: "Я считаю, что причина их (компаний Меtа и Google) оптимизма — это сочетание понимания того, что потребители тяготеют к простым в использовании технологиям, а также большей уверенности в том, что генеративный ИИ может добавить в уравнение много плюсов".

"Gen AI прокладывает путь к сложным носимым окружающим вычислениям", — написал он. "Другими словами, текущая цель — сделать очки, которые выглядят и ощущаются как "обычные очки», но с доступом к генеративному ИИ через голосовую активацию, камеры и датчики".

"Это означает — продолжил он, — что ваши очки будут понимать физический мир вокруг вас и будут готовы предоставить вам любую информацию о нем, например: "На какое растение я смотрю?" или "меta Вы видели, где я оставил свои ключи?" "Перевод меню во французском ресторане на лету" и многое другое в том числе и "меtа сообщи мне данные человека который только что подрезал меня на черном Escalade!"

Манстер предсказал, что в течение следующего десятилетия годовой объем рынка смарт-очков достигнет сотен миллионов единиц и что это только начало, намечается новый технологический бум который приведет нас к двум знаменателям это в первую очередь упрощение всех задач и жизни в целом для владельцев очков и проблем на голову всем и владельцам и не владельцам с конфиденциальностью, преступностью, законом и финансами, а ещё и "свободой и демократией" Только представьте что весь трафик идет через сервера к которым имеют доступ правительства и спецслужбы....