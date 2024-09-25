Это событие стало причиной разочарования для многих владельцев Steam, поскольку многопользовательский онлайн-режим был одним из главных преимуществ игры

После внедрения античит-системы BattlEye популярность Grand Theft Auto V в Steam значительно снизилась. Ранее уже упоминалось о прекращении поддержки GTA Online, однако как было заявлено игра по-прежнему доступна в одиночном режиме. Однако её онлайн-компонент больше не совместим с популярными портативными устройствами.

Это событие стало причиной разочарования для многих владельцев Steam, поскольку многопользовательский онлайн-режим был одним из главных преимуществ игры, которая существует уже более десяти лет. Снижение популярности GTA V особенно заметно в чартах лучших игр Steam Deck, где она опустилась с 11-й позиции до 17-й, несмотря на скидку в 66%.

BattlEye — это широко используемое программное обеспечение для защиты от читеров в таких играх, как Rainbow Six Siege и PUBG. Оно было добавлено в GTA Online для борьбы с мошенничеством, которое преследовало игру. Хотя программное обеспечение оказалось эффективным и добилось своей цели, оно непреднамеренно создало проблемы для пользователей Steam Deck. В результате игра получила тег «неподдерживаемая», что означает, что игроки которые используют портативную консоль для своих игр, не могут в полной мере насладиться потенциалом GTA V. С другой стороны, пользователи сообщают, что могут отключить BattlEye для доступа к режиму истории.

Прекращение онлайн-поддержки GTA V в Steam стало серьезным ударом для многих игроков, которые вложили деньги в портативную консоль и наслаждались игрой на ней. Хотя одиночная кампания остаётся доступной, отсутствие онлайн-функций значительно снижает общий игровой опыт.

В целом становится ясно, что онлайн-режим GTA V был главной причиной впечатляющего удержания игры в чартах. Однако без него игра возможно, развивалась бы по-другому и мы увидели больше одиночных миссий для офф лайн режима.