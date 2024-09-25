Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
Это событие стало причиной разочарования для многих владельцев Steam, поскольку многопользовательский онлайн-режим был одним из главных преимуществ игры

После внедрения античит-системы BattlEye популярность Grand Theft Auto V в Steam значительно снизилась. Ранее уже упоминалось о прекращении поддержки GTA Online, однако как было заявлено игра по-прежнему доступна в одиночном режиме. Однако её онлайн-компонент больше не совместим с популярными портативными устройствами.

Это событие стало причиной разочарования для многих владельцев Steam, поскольку многопользовательский онлайн-режим был одним из главных преимуществ игры, которая существует уже более десяти лет. Снижение популярности GTA V особенно заметно в чартах лучших игр Steam Deck, где она опустилась с 11-й позиции до 17-й, несмотря на скидку в 66%.

BattlEye — это широко используемое программное обеспечение для защиты от читеров в таких играх, как Rainbow Six Siege и PUBG. Оно было добавлено в GTA Online для борьбы с мошенничеством, которое преследовало игру. Хотя программное обеспечение оказалось эффективным и добилось своей цели, оно непреднамеренно создало проблемы для пользователей Steam Deck. В результате игра получила тег «неподдерживаемая», что означает, что игроки которые используют портативную консоль для своих игр, не могут в полной мере насладиться потенциалом GTA V. С другой стороны, пользователи сообщают, что могут отключить BattlEye для доступа к режиму истории.

Прекращение онлайн-поддержки GTA V в Steam стало серьезным ударом для многих игроков, которые вложили деньги в портативную консоль и наслаждались игрой на ней. Хотя одиночная кампания остаётся доступной, отсутствие онлайн-функций значительно снижает общий игровой опыт.

В целом становится ясно, что онлайн-режим GTA V был главной причиной впечатляющего удержания игры в чартах. Однако без него игра возможно, развивалась бы по-другому и мы увидели больше одиночных миссий для офф лайн режима.

#steam deck #grand theft auto v #онлайн #gta5 #античит #игрок #онлайн steam #онлайн-режим #античит-системы battleye
Источник: pcguide.com
+
Написать комментарий (0)
Valve тестирует поддержку ARM64 для популярных игр в Steam
Valve вернёт деньги за GTA 5 из-за проблем с античитом на Linux и Steam Deck
Xbox следующего поколения предложит полноценную консоль и портативное устройство
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
54
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
1
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
+
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
2
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
3
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
8
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
5
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
+
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
10
Человек-паук Тома Холланда получит ключевую роль в фильме «Мстители: Судный день»
+
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
Frostpunk 2 уже приносит прибыль, продажи достигли 350 тысяч копий
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
171
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:06
"Он в отличие от тебя привел хоть какую то информацию" Эта информация есть в открытом доступе. Странный довод в защиту.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Вадим Каспаров
16:05
Балаболка)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
OgoGoLog
16:02
А украинские самолёты от ракет воздух-воздух что не падали? Просто так что ли рояли на аэродромах жгут захизники? Или все полегли от нервных боёв с летящими по маршруту геранями?
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Станислав Богданов
16:02
Сколько оправданий в одном сообщении.
Forbes: Из Угледара тайно выходит 72-я бригада ВСУ численностью 2000 солдат и офицеров
Вадим Каспаров
16:01
План был неплох, только посыпался на этапе "телефон жертвы подключается к клону сети без пароля" =)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Вадим Каспаров
16:00
Устройство не подключится к сети с таким-же SSID, который сохранён в устройстве пользователя, если только юзер сам ручками выберет эту сеть. А вот почему так происходит - тебе стоит изучить, нубас=)
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Станислав Богданов
15:59
Он в отличие от тебя привел хоть какую то информацию, ты же только пиZдишь.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Нивхурил
15:55
Ну да, тут явно сразу видно ̶и̶н̶т̶е̶р̶н̶е̶т̶ ̶п̶и̶з̶д̶а̶б̶о̶л̶а̶ эксперта записывающего всех сомневающихся в глубинный народ неумеющий гуглить и и что к чему
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
OgoGoLog
15:54
Ну касательно f-117 это оправдания чистейшие. Там не подумали, здесь не продумали, "всего 1 и то случайно", но по факту попали по двум, одному повезло долететь назад до базы.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:54
У тебя фетиш с Крымского моста перешёл на губы или ты мозгом повредился?
Президент Чехии призвал Украину «реалистично» оценивать свои цели и возможности и быть готовой к потере территорий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем