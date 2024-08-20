Решил я записать несколько видео с мастер-классами и заморочился, как это сделать более-менее прилично по звуку. Даже, если картинка хорошая, но звук плохой, такое смотреть никто не будет.

Звук, который давала камера, был, мягко говоря, плохим. Слушать просто неприятно - посторонние шумы, не всегда четко слышно голос.

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Чтобы получить отдельно звуковую дорожку пробовал подключать петличку к мобильнику, как советуют некоторые блогеры - мало того, что звук получился отвратительным, так его еще и синхронизировать надо было с видео на монтаже, что тоже дает дополнительные трудозатраты.

Есть, конечно, дорогие петлички по цене говорящего динозавра с хорошим качеством звука, но в принципе от такого способа записи я отказался. Неудобно это все.

Выходом для меня стал суперкардиоидный микрофон-пушка, который я подключил к своей зеркалке.

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На микрофон я одел ветрозащиту и включил режим ФВЧ.

Качество звука оказалось намного выше, чем у петлички.

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Для меня плюсом такого способа записи было то, что звук сразу идет на камеру, и он вполне неплохой. Ветрозащиту я с микрофона не снимаю, пишу с ней даже без ветра, чего и Вам советую.

Связка "камера + микрофон-пушка" подойдет и для репортажки и для домашней записи.

Есть конечно и минус - режим у такого микрофона только моно, но его хватает за глаза :)

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Существует куча способов записи хорошего звука и распробовав качественный, возможно, Вы захотите двигаться дальше, ведь всегда есть куда совершенствоваться. Я лишь хочу, чтобы Вы не теряли времени на неэффективные способы.

Изначально у меня не было такого микрофона и мои первые видео по звуку получились не очень, а ведь можно было этого избежать, если бы мне попалась подобная статья на старте моих экспериментов :)

Надеюсь, информация была полезна и Вы не будете совершать моих ошибок :)