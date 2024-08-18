Доброго времени суток!

Рассказываю свой опыт пайки ювелирки, надеюсь, Вам будет моя статья полезна.

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У одного из моих знакомых развалилось серебряное кольцо и он отдал его в ремонт. Тут у меня возник вопрос, а реально ли было самому его запаять?

Естественно, начал искать на просторах интернета как это делают умельцы. Наткнулся на пайку серебряных изделий оловом: типа итак все держится крепко и мол дорогостоящего инструмента не надо. Ребят, Вы серьезно??? Даже, если все хорошо держится и не разваливается, а как же эстетизм? Это хоть и серебро, но все же ювелирка и портить изделие оловом не комильфо. Для меня пайка ювелирки оловом - это тоже самое, что к Мерсу приделать колеса из дерева и ездить довольный такой.

Я решил паять серебро серебряным припоем ПСр 72, но оказалось есть нюанс - температуры обычного паяльника для этого не хватает. Ок, а чем же пользуются ювелиры? Оказалось бензиновой горелкой, покупать, которую в мои планы не входило из-за ее цены. Альтернативой послужила дешевая газовая горелка. По сути это типа турбированной зажигалки, которая обошлась мне в 350 рублей (около 4$).

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От поверхности, на которой лежит изделие, зависит то, как рассеивается тепло при пайке, что влияет на ее качество, поэтому я купил еще и специальную керамическую доску для пайки, которая обошлась мне в 400р.

Хотел еще взять титановую палочку для позиционирования припоя, но в магазине они закончились, так что пользовался альтернативным способом. В качестве флюса - бура.

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Сама технология:

Растворяем буру в горячей воде, обмакиваем в ней изделие, которое паяем, затем на место соединения кладем небольшой кусочек припоя, предварительно смочив его в буре и нагреваем горелкой.

После пайки в месте соединения будет чернота, которая легко чистится лимонной кислотой, растворенной в горячей воде (необходимо будет в ней замочить ювелирку на 5-6 часов).

Также лимонная кислота позволит убрать остатки буры с изделия. Далее промываем обычной водой. При необходимости изделие можно заполировать.

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У меня сломанного кольца для опытов не было, но попробовать то хотелось что такое пайка серебра :) потому я спаял себе браслет из миллиметровой проволоки 925 пробы.

Вот, что у меня получилось:

Это без полировки. Мне результат понравился как есть, так что не стал заморачиваться.

Если будет интересно, вот ссылка на видеоматериал, где я паял браслет (для удобства в описании есть таймкоды):

Пайка серебряного браслета



