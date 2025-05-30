Компактный блок на 30% меньше традиционных аналогов. Стартовая цена — 359 юаней. Данных о глобальном запуске пока нет.

источник изображения: notebookcheckLenovo анонсировала в Китае зарядное устройство Legion C245 — обновлённую версию модели C170, выполненную на основе технологии GaN пятого поколения. Новый адаптер отличается компактным корпусом и заявленной мощностью до 245 Вт. По словам компании, устройство на 30% меньше стандартных блоков питания схожей производительности, что делает его удобным для транспортировки.

источник изображения: notebookcheckКлючевая особенность C245 – наличие встроенного кабеля с проприетарным разъёмом Slim, что указывает на совместимость исключительно с ноутбуками Lenovo. Прямо на коннекторе расположен мини-дисплей, отображающий текущую выходную мощность. Устройство ориентировано на работу с производительными моделями, которым требуется стабильная подача энергии при полной нагрузке.

источник изображения: notebookcheckLenovo подчёркивает наличие усовершенствованной системы охлаждения и защиты, реализованной в рамках платформы Legion GaN 5.0. Кабель выполнен с применением экранированного сердечника, а встроенный ремешок позволяет компактно укладывать провод при транспортировке.

Зарядное устройство Legion C245 оценено в 359 юаней. Хотя информации о международной поставке пока нет, предыдущие модели серии C быстро появились на глобальных площадках, включая AliExpress.