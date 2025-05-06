Компания Blackview анонсировала планшет Mega 8, ориентированный на базовые задачи и мультимедийное использование. Устройство оснащено 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и сертификацией Widevine L1, что обеспечивает поддержку HD-контента в стриминговых сервисах. Соотношение экрана к корпусу составляет около 82%, а диагональ делает модель подходящей для просмотра видео и чтения.

источник изображения: notebookcheckВ основе аппаратной платформы — процессор Unisoc Tiger T620 начального уровня, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенного хранилища на 256 или 512 ГБ. Несмотря на возможность установки двух SIM-карт, одновременное использование слота для microSD недоступно. Планшет работает на оболочке Doke, разработанной на базе Android 15.

источник изображения: notebookcheckАккумулятор емкостью 11 000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Для съемки предусмотрена основная камера 50 Мп и фронтальная 13 Мп. Четыре динамика отвечают за звук, а поддержка GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo расширяет возможности навигации. Вес устройства составляет 737 г при толщине корпуса 7,6 мм. Стоимость новинки составляет 286 долларов США.