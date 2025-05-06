Blackview представила новый бюджетный планшет Mega 8 с 12 ГБ оперативной памяти
Компания Blackview анонсировала планшет Mega 8, ориентированный на базовые задачи и мультимедийное использование. Устройство оснащено 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и сертификацией Widevine L1, что обеспечивает поддержку HD-контента в стриминговых сервисах. Соотношение экрана к корпусу составляет около 82%, а диагональ делает модель подходящей для просмотра видео и чтения.
В основе аппаратной платформы — процессор Unisoc Tiger T620 начального уровня, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенного хранилища на 256 или 512 ГБ. Несмотря на возможность установки двух SIM-карт, одновременное использование слота для microSD недоступно. Планшет работает на оболочке Doke, разработанной на базе Android 15.
Аккумулятор емкостью 11 000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Для съемки предусмотрена основная камера 50 Мп и фронтальная 13 Мп. Четыре динамика отвечают за звук, а поддержка GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo расширяет возможности навигации. Вес устройства составляет 737 г при толщине корпуса 7,6 мм. Стоимость новинки составляет 286 долларов США.
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