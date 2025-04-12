Дизайн платы частично скрыт, цветовая гамма изменена с чёрно-серебристой на чёрно-жёлтую.

В 2023 году компания MSI выпустила материнскую плату MPOWER на базе чипсета Intel Z790. В отличие от предыдущих лет, модель больше не позиционируется как флагманская: её сменила серия MEG с ценником выше $1000. Однако MPOWER и её аналог XPOWER долгое время оставались популярными решениями среди пользователей продукции MSI.

источник изображения: videocardzСогласно данным Wccftech, новая версия MPOWER перейдёт с чипсетов Intel на AMD B850E. Фактическое название модели, B850M, отражает её форм-фактор Micro-ATX, аналогичный предыдущему поколению Z790.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Ключевой особенностью платы стали два слота оперативной памяти DDR5, оптимизированных для разгона. Вместо двух дополнительных DIMM-слотов реализован разъём M.2 для накопителей. Как и Z790, модель B850E ориентирована на оверклокинг, но лишена светодиодной индикации отладки. В Z790 эту функцию компенсировал модуль «EZ Dashboard», обеспечивающий тонкую настройку параметров.

источник изображения: videocardzДоступно лишь частичное изображение платы, демонстрирующее около трети её дизайна. MSI заменила чёрно-серебристую цветовую гамму на классическое чёрно-жёлтое сочетание, эстетика которого остаётся предметом обсуждения.