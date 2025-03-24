Компания Vivo готовится к выходу нового смартфона серии T4 на индийском рынке. Ранее, в начале текущего месяца, в этом регионе уже был представлен Vivo T4x, а сейчас в разработке находится модель Vivo T4. Характеристики устройства, ориентировочные сроки запуска и ценовой диапазон стали известны до официального анонса.

По данным источника 91Mobiles, инсайдер Йогеш Брар сообщил о планах компании Vivo представить смартфон Vivo T4 5G на индийском рынке в апреле. Точная дата презентации пока не раскрыта, однако бренд может анонсировать её в рамках тизерной кампании в ближайшее время.

источник изображения: .gizmochinaСогласно отчету, смартфон Vivo T4 получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства будет установлен процессор Snapdragon 7s Gen 3. Модель оснастят аккумулятором ёмкостью 7300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт — это существенное увеличение по сравнению с батареей 5000 мАч в прошлогодней версии Vivo T3.

Основная камера устройства включает 50-мегапиксельный датчик Sony IMX882 и 2-мегапиксельный вспомогательный модуль, а фронтальная камера рассчитана на 32 Мп. Ожидается, что смартфон выйдет в трёх вариантах памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков пальцев в дисплее, ИК-порт и толщина корпуса 8,1 мм. Предположительная стоимость составит от 20 000 до 25 000 индийских рупий. Официальные данные о цене и дате релиза пока не раскрыты.