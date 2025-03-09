Компания Redmi в апреле представит новый смартфон, вероятно, Redmi Turbo 4 Pro, с высокой производительностью и долгим временем работы.

Компания Redmi подтвердила, что в апреле представит новый смартфон, ориентированный на высокую производительность и долгое время автономной работы. Хотя официальное название устройства пока не раскрыто, предполагается, что это будет Redmi Turbo 4 Pro.

Ранее, в январе 2025 года, был представлен Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400. Новая версия Pro, как сообщается, получит более мощный чип Snapdragon 8s Elite, который скоро дебютирует на рынке. Утечки информации о Redmi Turbo 4 Pro уже появились в сети. Источник Experience More поделился ключевыми характеристиками устройства, подтвердив слухи о его производительности и других особенностях.

источник изображения: gizmochinaПо данным информатора, Redmi Turbo 4 Pro получит 6,8-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K. Хотя в утечке прямо не указан тип дисплея, вероятно, это будет OLED-панель, как и у модели Turbo 4.Согласно последним данным, экран будет выполнен по технологии LTPS с тонкими рамками со всех сторон и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Для обеспечения безопасности устройство оснастят короткофокусным сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран.

Устройство получит аккумулятор емкостью 7 550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Из-за увеличенной батареи вес смартфона, вероятно, превысит 210 г. Для сравнения, стандартный Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400-Ultra и аккумулятором на 6550 мАч весит около 204 г. Согласно новой утечке, Turbo 4 Pro будет выполнен в корпусе с металлической средней рамкой и стеклянной задней панелью. Также ожидается, что устройство получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69, как и его предшественник.

источник изображения: gizmochinaRedmi Turbo 4 вышел на мировых рынках под названием Poco X7 Pro. В конце этого месяца компания Poco планирует представить модели Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra, которые будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite соответственно. Эти устройства предназначены для глобального рынка. Кроме того, в мае ожидается анонс Poco F7, который станет переименованной версией Redmi Turbo 4 Pro для международной аудитории.